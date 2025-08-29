A világűrből Nyíregyházára - hazatér Kapu Tibor és az élményeiről mesél

Találkozzon személyesen Kapu Tiborral, az Ax-4 küldetés kutatóűrhajósával és Cserényi Gyulával, a HUNOR-program kiképzett kutatóűrhajósával augusztus 30-án. Szombaton Nyíregyházán mesélik el az élményeiket.

Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós és Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós szombaton Nyíregyházán mesél az élményeiről

Fotó: HUNOR – Magyar Űrhajós Program

Kapu Tibor nemrég tért vissza az űrből, három hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson – most pedig személyesen meséli el a küldetés minden izgalmas pillanatát. Cserényi Gyula szintén megosztja tapasztalatait a felkészülésről, és hogy miként tudta a Földről támogatni társát.

A közönségtalálkozó 14 órakor kezdődik a a Váci Mihály Kulturális Központban, a rendezvény dedikálással ér véget, aki aláírást szeretne a kutatóűrhajósoktól, most megszerezheti.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, további részletek a HUNOR - Magyar Űrhajós Program közösségi oldalán.