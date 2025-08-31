Hide The Pain Harold is lőtt egy szelfit Kapu Tiborral Nyíregyházán (fotók)

Hide The Pain Harold sem hagyta ki a tegnapi közönségtalálkozót, ahol a nyíregyházi űrhajós mesélt. Arató Andrásról, aki „Hide the pain Harold”-ként vált igazi mémmé a VIDOR Fesztivál vendége volt, így a nyíregyháziak bárhol összefuthattak vele az utcán.

Kapu Tibor volt gimnazista osztályfőnökével a nyíregyházi közönségtalálkozón Fotók: Sipeki Péter

Kapu Tibor büszke nyíregyházi gyökereire

Hide The Pain Harold bárhol megjelenik a nyugdíjas villamosmérnökkel Arató Andrással, rögtön mindenki szelfizni szeretne. A VIDOR Fesztiválon is találkozhattunk vele, sőt, az egyik nyíregyházi bisztróban ebédelt, s máris mindenütt posztolták a híres vendéget.

Mint azt régóta tudjuk: a nyugdíjas villamosmérnököt egy, már nem létező közösségi oldalon találta meg egy stockfotós, aki 2010-ben pár képet készített róla, majd 2011-től kezdtek terjedni az interneten a fényképeiből készített mémek. Hízelgett neki, hogy hatvan fölött modellnek kérik fel, ezért mondott rá igent. Számtalan fotó készült róla, volt orvos egy kórházban, professzor egy egyetemen, modellfeleség férje, vagy éppen mikulás. Aláírt egy szerződést, amiben beleegyezett abba, hogy ezeket a fotókat bárhol felhasználhatják, így indult el a története. Nyíregyháza sem maradt ki az életében, hiszen legutóbb épp arról írtunk, hogy Arató András a Nyíregyházi Állatparkban a pingvinekkel ismerkedett. Kapu Tibor közönségtalálkozójáról ő sem maradt le Nyíregyházán.

Ahogyan arról tegnap mi is írtunk egy agyon jó hangulatú találkozó volt, látszott az űrhajós arcán, hogy végre "haza érkezett" ahogyan mifelénk is mondják: "földieihez". Kapu Tibor büszke nyíregyházi származására, a Krúdy-gimnazista éveire, s közvetlenül, mosolyogva fogott kezet a nyíregyháziakkal, barátsággal dedikált.

– Sok mindent átéltünk, amikor ott vagyunk 32 nap után becsatolva a rakétába, akkor nem igazán gondolja az ember, hogy akkor ma tényleg elindulunk, hiszen bármikor bármi történhet. Történt is, volt kettő olyan kis hiba a felbocsátás során, ami veszélyeztette az aznapi indulásunkat. Nagyjából 10 másodperccel a felbocsátás előtt hittem el, hogy mi ma tényleg elindulunk

– mesélt többek között erről is szombaton.