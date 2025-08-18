Kapu Tibor hazatért Magyarországra, Falconnal landolt Ferihegyen

Vár Magyarország– üzenték Kapu Tibornak, aki magyar idő szerint 11 órakor egy Falcon fedélzetén megérkezett Magyarországra, a jet a Ferihegyen, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landolt a magyar kutatóűrhajóssal. A Hunor - Magyar Űrhajós program közösségi oldalán Kapu Tibor még az indulás előtt egy fotót is megosztott, amelyen a Magyar Honvédség kötelékébe tartozó Dassault Falcon 7X előtt állva Houstonból üzente: Irány haza!

Kapu Tibor Houstonból egy Falcon fedélzetén indult el Magyarországra

Fotó: Hunor program

Kapu Tibor megérkezett Magyarországra, nagyon sokan várták már haza

Mint arról portálunkon is folyamatosan beszámoltunk, az Ax-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tibor, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. Ebből 25 magyar egyetemek, kutatóintézmények, cégek kutatásai voltak, amelyeket a magyar kutatóűrhajós precízen végrehajtott. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a küldetés során végzett kísérletek adataival. A visszatérés után intenzív rehabilitációs időszak kezdődött Houstonban, melynek lezárultát követően indulhatott el Magyarországra Kapu Tibor, aki a 636. emberként járt Föld körüli pályán, ezért át is vehette az űrhajósszárny-jelvényt.

Kapu Tibor visszatérét követően Budapeseten egy online sajtótájékoztatón hangsúlyozta: mérhetetlen megtiszteltetés volt számára, hogy hazánkat képviselhette az űrben, ezért pedig rendkívül hálás mind a magyar kormánynak, mind pedig a Hunor-csapat tagjainak, akik nélkül ez a misszió nem jöhetett volna létre.

A visszaérkezés kapcsán az Ax-4 misszió mind a négy asztronautája kiemelte, hogy borzasztó nehéz volt hozzászokni a gravitációhoz újra, hiszen nem csak a tárgyak, de saját testük is borzasztóan nehéznek érződött.

