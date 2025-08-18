Kapu Tibor: Nekem ez a ruha a válogatott mezem...

– Magyarország ma büszkébb, kíváncsibb és meghatározóbb mint nyolc hónappal ezelőtt. Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, egy kicsit magasabbra emeljük a tekintetünket és egy kicsit jobban csillog az arcunk is – fogalmazott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre megérkezve Kapu Tibor. A Magyar kutatóűrhajós hétfőn 11 óra után pár perccel landolt Budapesten, ahová a Magyar Honvédség Falcon gépével érkezett Houstonból.

Kapu Tibor megérkezett Magyarországra és Ferihegyen mondott beszédet

Fotó: HUNOR – Magyar Űrhajós Program

Az Ax-4 misszió tagjaként Kapu Tibor 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson és 25 tudományos kísérletet végzett el. A második magyar űrhajós a repülőtéren sajtótájékoztatott tartott, ahol köszöntetet mondott a HUNOR - Magyar Űrhajós Programnak, a családjának és a barátinak, aki támogatták abban, hogy elérje a legnagyobb álmát, sikeresen teljesítse a küldetést.

Kapu Tibor 15 millió magyar képviselt a világűrben

– Nekem ez a ruha a válogatott mezem – mondta a fekete-sötétkék kezeslábasról –, amelyen nagyon jól mutat a piros-fehér-zöld szín. Amikor utoljára ezt a kis zászlót a vállamon láttam, az űrben lebegett a trikolór én pedig lebegtem az örömtől, a büszkeségtől és nem utolsó sorban a súlytalanság miatt. Ezen a textilen hordom a nemzeti jelképünket, ezzel képviseltem 15 millió magyart az univerzum legkülönlegesebb pályáján. Magyar zászló volt a világűrben –mondta Tibor.

Kapu Tibor kutatóűrhajós 25 magyar kísérletet, kutatást végzett el a Nemzetközi Űrállomáson

Fotó: HUNOR – Magyar Űrhajós Program

– Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken mint az orvos-, anyagtudomány, sugárzásmérés, biológia, fizika és még az agrármérnökség is. Az eredmények bemutatása még hónapokat vehet igénye, de azt már tudjuk, csillagos ötöst kaptunk

– tette hozzá.

A következő hónapokban ellátogatnak az ország legkülönbözőbb pontjaira, a legtávolabbi sarkaiba is, kiértékelik, publikálják és fejlesztik a kísérleteket, előkészítik a hazai űrkutatás jövőjét.

– A Hunor-program folytatódik – ígérte Kapu Tibor, aki azzal zárta beszédét: ahogyan egy nyíregyházi srác eljuthat a világűrbe, úgy egy kis ország is alkothat nagyot a világ legnagyobb kihívásokat jelentő területein. Nem kell hozzá más csak kitartás, alázat, találékonyság és némi szerencse.