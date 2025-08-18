augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az űrhajós hazatért

47 perce

Kapu Tibor: Nekem ez a ruha a válogatott mezem...

Címkék#Nemzetközi Űrállomás#Kapu Tibor#Ax-4#Magyar Űrhajós Program#világűr

Az elkövetkező hónapokban az ország minden pontján mesélnek az élményekről, a kutatásokról és a kihívásokról. Kapu Tibor kutatóűrhajós Ferihegyen azt mondta, a Hunor-program folytatódik.

Munkatársunktól

– Magyarország ma büszkébb, kíváncsibb és meghatározóbb mint nyolc hónappal ezelőtt. Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, egy kicsit magasabbra emeljük a tekintetünket és egy kicsit jobban csillog az arcunk is – fogalmazott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre megérkezve Kapu Tibor. A Magyar kutatóűrhajós hétfőn 11 óra után pár perccel landolt Budapesten, ahová a Magyar Honvédség Falcon gépével érkezett Houstonból.

Kapu Tibor, kutatóűrhajós, Magyarország, Ferihegy
Kapu Tibor megérkezett Magyarországra és Ferihegyen mondott beszédet
Fotó: HUNOR – Magyar Űrhajós Program

Az Ax-4 misszió tagjaként Kapu Tibor 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson és 25 tudományos kísérletet végzett el. A második magyar űrhajós a repülőtéren sajtótájékoztatott tartott, ahol köszöntetet mondott a HUNOR - Magyar Űrhajós Programnak, a családjának és a barátinak, aki támogatták abban, hogy elérje a legnagyobb álmát, sikeresen teljesítse a küldetést.

Kapu Tibor 15 millió magyar képviselt a világűrben

– Nekem ez a ruha a válogatott mezem – mondta a fekete-sötétkék kezeslábasról –, amelyen nagyon jól mutat a piros-fehér-zöld szín. Amikor utoljára ezt a kis zászlót a vállamon láttam, az űrben lebegett a trikolór én pedig lebegtem az örömtől, a büszkeségtől és nem utolsó sorban a súlytalanság miatt. Ezen a textilen hordom a nemzeti jelképünket, ezzel képviseltem 15 millió magyart az univerzum legkülönlegesebb pályáján. Magyar zászló volt a világűrben –mondta Tibor. 

Kapu Tibor, kutatóűrhajós, Magyarország, Ferihegy
Kapu Tibor kutatóűrhajós 25 magyar kísérletet, kutatást végzett el a Nemzetközi Űrállomáson
Fotó: HUNOR – Magyar Űrhajós Program

– Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken mint az orvos-, anyagtudomány, sugárzásmérés, biológia, fizika és még az agrármérnökség is. Az eredmények bemutatása még hónapokat vehet igénye, de azt már tudjuk, csillagos ötöst kaptunk

 – tette hozzá.

A következő hónapokban ellátogatnak az ország legkülönbözőbb pontjaira, a legtávolabbi sarkaiba is, kiértékelik, publikálják és fejlesztik a kísérleteket, előkészítik a hazai űrkutatás jövőjét. 

– A Hunor-program folytatódik – ígérte Kapu Tibor, aki azzal zárta beszédét: ahogyan egy nyíregyházi srác eljuthat a világűrbe, úgy egy kis ország is alkothat nagyot a világ legnagyobb kihívásokat jelentő területein. Nem kell hozzá más csak kitartás, alázat, találékonyság és némi szerencse.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu