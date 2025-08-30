58 perce
Ovációval, nagy ölelésekkel fogadták Kapu Tibort a nyíregyházi közönségtalálkozón
A nyíregyházi kutatóűrhajós végre hazatért városába, hogy űrbéli élményeit megossza a helyiekkel. Kapu Tibor Cserényi Gyulával közösen mesélte el a világra szóló kalandot.
Közönségtalálkozón Kapu Tibor
Fotó: Sipeki Péter
Senkinek nem kell bemutatni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és egyben az ország második, valamint a megyeszékhely első asztronautáját, akit hihetetlen szeretettel és érdeklődéssel vártak szombaton a Váci Mihály Kulturális Központban. Fiatalok és idősebbek is érkeztek a közönségtalálkozóra, ahol végig követhették Kapu Tibor gyermekkorát, eddigi életét, sikereit, munkásságát, de sok kis titokra is fény derült. S többek között arra: miért becézték Nyusszancsnak.
Kapu Tibor Nyíregyháza büszkesége
A nézőközönség első sorában a Kapu család is helyet foglalt, akik hihetetlen szeretettel és odaadással egyengették Tibor életútját. Van is mire büszkének lenniük a kutatóűrhajós szüleinek, testvérének, hiszen nem mindennapi munkával érte el ezt a fantasztikus karriert ilyen fiatalon. Nem véletlen, hogy Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós augusztus 20-án Farkas Bertalannal együtt átvehette hazánk legrangosabb elismerését, a Magyar Szent István Rend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.
A szülővárosára és származására is mindig oly büszke kutatóűrhajós meghatódva lépett be a zsúfolásig megtelt terembe szombaton, ahol szűnni nem akaró álló vastaps fogadta. Cserényi Gyulával és a közönségtalálkozó moderátorával, Tarczy Gyulával a színpadon foglaltak helyet, ahol a gyermekkorától kezdve egészen a mai napig tartó élményeikről, munkásáágukról beszélgettek. Kiderült, hogy nem a dokkolás, hanem előtte a felbocsátás volt sokkal izgalmasabb élmény Kapu Tibor számára. Részletesen elmesélte az egész űrmissziót, az éveken át tartó felkészüléstől a kilövésen, dokkoláson, napi rutinon, kutatásokon át a visszaérkezésig, és azt is elárulta, hogy fent az űrben az üdvözlési ceremónia előtt már felhívták a családot, hogy épségben megérkeztek.
Katartikus és felemelő
– Ez volt a negyedik olyan küldetés, amit egy magáncég hajtott végre, az Axiom Space. Nekünk, a mi személyzetünknek adatott meg először, hogy tudtunk tréningezni azokkal, akikkel később a tervek szerint odafönt találkoztunk. Nemcsak nekem, hanem a lengyel kollégának is ez volt az egyik legkedvesebb élménye, amikor mi 11-en együtt tudtunk tréningezni. Amikor odafönt legelőször belebegtünk, a legszívesebb fogadtatásban részesültünk, amiben csak lehet. Megkínáltak minket hideg narancslével, hogyha jól emlékszem, és aztán a következő percek arról szóltak, hogy egyből a kupola felé vettük az irányt, ahol rálátunk a földre 360 fokosan, s aztán pedig fölhívtuk a szeretteinket. És ez mind a hivatalos üdvözlő ceremónia előtt történt meg – mesélte Kapu Tibor, hozzátette: nem is volt kérdés, hogy a családját hívja fel először.
- Édesanyaja most is meghatódva hallgatta a beszélgetést. A moderátor kérdésére elmondta, hogy a nagy büszkeség mellett kissé ijesztő is volt az, hogy az űrből beszél a fia, főleg hogy előtte többször is eltolták az indulás időpontját.
– Sok mindent átéltünk, amikor ott vagyunk 32 nap után becsatolva a rakétába, akkor nem igazán gondolja az ember, hogy akkor ma tényleg elindulunk, hiszen bármikor bármi történhet. Történt is, volt kettő olyan kis hiba a felbocsátás során, ami veszélyeztette az aznapi indulásunkat. Nagyjából 10 másodperccel a felbocsátás előtt hittem el, hogy mi ma tényleg elindulunk. És ami utána következett, az tényleg katartikus és felemelő
– részletezte a nyíregyházi űrhajós, majd kérdésre elmesélte, hogy a fellövése utáni gyönyörű monológot azért sikerül így megírnia, mert nagyon sokat köszönhet a Krúdy Gimnáziumban tanító tanáraitól. Az ő osztálya volt az, akik hat év alatt minden iskolai rendezvényen felléptek, rengeteget készültek egy-egy szereplésre. A beszélgetés folyamán többször is megjegyezte, hogy milyen fontosak az iskolákban kapott alapok egy sikeres ember életében. Nagy kihívás volt számára ezt a beszédet megírni, hiszen 45 év után ezek voltak azok a magyar szavak, amelyek elhangoztak a világűrben, ráadásul mindezt 30 másodpercbe kellett összesűrítenie. Azért csak ennyi, mert addig kellett mind a négyőjüknek elmondani, amíg elhaladtak egy földi állomás felett, ez nagyjából 2 perc volt, ezért jutott mindannyiuknak pontosan 30 másodperc.
Nyíregyháza a világűrben
Szintén nagy taps fogadta, amikor Kapu Tibor elővette és felmutatta azt a Nyíregyháza zászlót, ami megjárta vele a világűrt. Viccesen megjegyezte, hogy a város polgármesterétől, dr. Kovács Ferenctől 6 különböző méretű zászlót is kapott, hogy biztos beleférjen valamelyik a csomagjába. Természetesen ezt a zászlót szeretné majd ünnepélyesen Nyíregyházának adni, a következő látogatása alkalmával. A beszélgetésből kiderült, az angolna volt a kedvenc étele az űrben, és hogy több magyar tárgyat, hungarikumot is vitt magával: Rubik kockát, nagymamájától kapott pici könyv amiben a Himnusz volt, vagy például egy TV-maci. A Nyusszancs nevet pedig azért kapta, mert fél évesen kapott egy plüss nyuszit, amit így nevezett el, és amit annyira megszeretett, hogy máig vele van amikor csak lehet.
Cserényi Gyula a HUNOR-program kutatóűrhajósa is elmesélte az ő feladatait, munkáját, hiszen ugyanazon a kiképzésen vett részt, mint Tibor, ugyanúgy meg kellett tanulnia a kísérleteket, kutatás-fejlesztéseket.
Találkozás Kapu TiborralFotók: Sipeki Péter
– A 60 darab Axiom 4-es kísérlet közül 25 volt magyar, én amit a földi irányításban láttam, és szerintem ez egy óriási dolog. Egyrészt az, hogy az irányítóközpontban több olyan kísérletet néztünk végig aminek a végén az axiomos kollégák üdvrivalgásban törtek ki, felállva ünnepeltek, hogy sikerült – mondta el a kecskeméti kutatóűrhajós.
Kapu Tibor azon kívül, hogy egy napját elmesélte, háláját fejezte ki mindazoknak, akik az egész országból vettek rész ezeknek a kísérleteknek az előkészítésében, az elvek kidolgozásában, akik szintén éveken át rengeteg munkát fektettek bele a programba, tökéletesen előre megtervezve minden lépést. Neki az volt a feladata, hogy ezeket fent az űrben hajtsa végre, ami természetesen szintén óriási tudást, precizitást, és odafigyelést igényelt. Úgy fogalmazott, hogy nagyon nehéz mondatokba foglalni azt a hihetetlen élményt amit ez az egész jelentett neki.
Elmondta, hogy nem lehet leírni, hogy milyen gyönyörű a föld a világűrből, a csillagok, az egész univerzum elképesztően csodás. Büszkék lehetnek mindketten arra a fantasztikus teljesítményre, amit elértek. A beszélgetés után kígyózó sorokban várták a résztvevők a dedikálást, és természetesen egy-egy közös fotót hazánk és Nyíregyháza büszkeségével.
Nyíregyházi Egyetem: esküt tettek a gólyák (fotókkal)