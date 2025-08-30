Ovációval, nagy ölelésekkel fogadták Kapu Tibort a nyíregyházi közönségtalálkozón

Senkinek nem kell bemutatni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és egyben az ország második, valamint a megyeszékhely első asztronautáját, akit hihetetlen szeretettel és érdeklődéssel vártak szombaton a Váci Mihály Kulturális Központban. Fiatalok és idősebbek is érkeztek a közönségtalálkozóra, ahol végig követhették Kapu Tibor gyermekkorát, eddigi életét, sikereit, munkásságát, de sok kis titokra is fény derült. S többek között arra: miért becézték Nyusszancsnak.

Közönségtalálkozón Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós

Fotó: Sipkei Péter

Kapu Tibor Nyíregyháza büszkesége

A nézőközönség első sorában a Kapu család is helyet foglalt, akik hihetetlen szeretettel és odaadással egyengették Tibor életútját. Van is mire büszkének lenniük a kutatóűrhajós szüleinek, testvérének, hiszen nem mindennapi munkával érte el ezt a fantasztikus karriert ilyen fiatalon. Nem véletlen, hogy Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós augusztus 20-án Farkas Bertalannal együtt átvehette hazánk legrangosabb elismerését, a Magyar Szent István Rend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

A szülővárosára és származására is mindig oly büszke kutatóűrhajós meghatódva lépett be a zsúfolásig megtelt terembe szombaton, ahol szűnni nem akaró álló vastaps fogadta. Cserényi Gyulával és a közönségtalálkozó moderátorával, Tarczy Gyulával a színpadon foglaltak helyet, ahol a gyermekkorától kezdve egészen a mai napig tartó élményeikről, munkásáágukról beszélgettek. Kiderült, hogy nem a dokkolás, hanem előtte a felbocsátás volt sokkal izgalmasabb élmény Kapu Tibor számára. Részletesen elmesélte az egész űrmissziót, az éveken át tartó felkészüléstől a kilövésen, dokkoláson, napi rutinon, kutatásokon át a visszaérkezésig, és azt is elárulta, hogy fent az űrben az üdvözlési ceremónia előtt már felhívták a családot, hogy épségben megérkeztek.

Katartikus és felemelő

– Ez volt a negyedik olyan küldetés, amit egy magáncég hajtott végre, az Axiom Space. Nekünk, a mi személyzetünknek adatott meg először, hogy tudtunk tréningezni azokkal, akikkel később a tervek szerint odafönt találkoztunk. Nemcsak nekem, hanem a lengyel kollégának is ez volt az egyik legkedvesebb élménye, amikor mi 11-en együtt tudtunk tréningezni. Amikor odafönt legelőször belebegtünk, a legszívesebb fogadtatásban részesültünk, amiben csak lehet. Megkínáltak minket hideg narancslével, hogyha jól emlékszem, és aztán a következő percek arról szóltak, hogy egyből a kupola felé vettük az irányt, ahol rálátunk a földre 360 fokosan, s aztán pedig fölhívtuk a szeretteinket. És ez mind a hivatalos üdvözlő ceremónia előtt történt meg – mesélte Kapu Tibor, hozzátette: nem is volt kérdés, hogy a családját hívja fel először.