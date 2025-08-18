Kapu Tibor szívesen részt venne egy Hold-misszióban

Kapu Tibor szívesen megismételné az űrutazást

Ezt követően a jelenlévő újságírók tehettek fel kérdéseket Kapu Tibornak, aki válaszában elmondta, az elkövetkezendő hónapok feladata, hogy kiértékeljék és publikálják a Nemzetközi Űrállomáson elvégzett kísérletek és kutatások eredményeit, majd az ország minden szegletébe elvigyék azokat. Kiemelte, izgatottan várja ezt az időszakot, ugyanis igyekeznek minél több emberhez eljuttatni az űrkutatás eredményeit, illetve népszerűsíteni azt a fiatalok körében.

A következő hetek a kevés alvásról és szabadidőről szólnak majd

– jegyezte meg, s úgy saccolja, legkorábban karácsonykor lesz itt a pihenés időszaka.

Újságíró kérdésre, mely a kísérletek gyakorlati hasznára kérdezett rá Kapu Tibor a 25 magyar kísérletből két példát említett. Dozimétereket, azaz sugárzásmérőket is vittek fel az űrállomásra, bemutatták, hogy azok működőképesek éles körülmények között. Ez egy technológiai demonstráció is, hiszen az űriparban annak van valódi értéke, ha bizonyították az eszköz működését az űrben is. A másik példaként a növénykísérleteket emelte ki, búzát, retket és paprikát termesztettek az űrállomáson, később a projektben használt technológiából, amely igazi tudományos nóvum, szintén lehet termék.

S ha már termék, Kapu Tibor 2-2 Piros Aranyat és Erős Pistát is vitt a Nemzetközi Űrállomásra. Mint kiderült a világűrben megváltozik az űrhajósok ízérzékelése, így kedvelik az erősebb, csípős ízeket.

Bók a magyar gasztronómiának, hogy pár nap alatt minden el is fogyott

– mondta mosolyogva Tibor, s elárulta, a hazai ízek mellett a 18 napos misszió során a zuhanyozás hiányzott számára a legjobban.

Kiderült, vészhelyzet nem volt a Nemzetközi Űrállomáson, egyszer az ablaktisztítás miatt a porszemek beindították a füstérzékelőt, de a küldetésspecifikus képzésen az ilyen helyzetekre is felkészítették őket.