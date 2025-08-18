57 perce
Kapu Tibor szívesen részt venne egy Hold-misszióban
A Piros Arany és az Erős Pista a Nemzetközi Űrállomás legénységét is lenyűgözte. Kapu Tibor ha lenne rá mód, szívesen részt venne egy Hold-misszióban.
A sikeres rehabilitációt követően hétfőn délelőtt pár perccel 11 óra után Kapu Tibor hazatért. A Magyar Honvédség Falcon gépe a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landolt, ahol nagyon sokan várták a magyar kutatóűrhajóst.
Mint beszámoltunk róla a nyíregyházi születésű asztronauta beszédet mondott Ferihegyen, többek között arról is beszélt,
ahogyan egy nyíregyházi srác eljuthat a világűrbe, úgy egy kis ország is alkothat nagyot a világ legnagyobb kihívásokat rejtő tudományterületén.
Nem kell hozzá semmi más, csak kitartás, alázat, találékonyság és némi szerencse, egyszóval: magyarnak kell hozzá lenni – mondta.
Bővebben itt olvashat a hazatérése utáni beszédében elmondottakról
Kapu Tibor szívesen megismételné az űrutazást
Ezt követően a jelenlévő újságírók tehettek fel kérdéseket Kapu Tibornak, aki válaszában elmondta, az elkövetkezendő hónapok feladata, hogy kiértékeljék és publikálják a Nemzetközi Űrállomáson elvégzett kísérletek és kutatások eredményeit, majd az ország minden szegletébe elvigyék azokat. Kiemelte, izgatottan várja ezt az időszakot, ugyanis igyekeznek minél több emberhez eljuttatni az űrkutatás eredményeit, illetve népszerűsíteni azt a fiatalok körében.
A következő hetek a kevés alvásról és szabadidőről szólnak majd
– jegyezte meg, s úgy saccolja, legkorábban karácsonykor lesz itt a pihenés időszaka.
Újságíró kérdésre, mely a kísérletek gyakorlati hasznára kérdezett rá Kapu Tibor a 25 magyar kísérletből két példát említett. Dozimétereket, azaz sugárzásmérőket is vittek fel az űrállomásra, bemutatták, hogy azok működőképesek éles körülmények között. Ez egy technológiai demonstráció is, hiszen az űriparban annak van valódi értéke, ha bizonyították az eszköz működését az űrben is. A másik példaként a növénykísérleteket emelte ki, búzát, retket és paprikát termesztettek az űrállomáson, később a projektben használt technológiából, amely igazi tudományos nóvum, szintén lehet termék.
S ha már termék, Kapu Tibor 2-2 Piros Aranyat és Erős Pistát is vitt a Nemzetközi Űrállomásra. Mint kiderült a világűrben megváltozik az űrhajósok ízérzékelése, így kedvelik az erősebb, csípős ízeket.
Bók a magyar gasztronómiának, hogy pár nap alatt minden el is fogyott
– mondta mosolyogva Tibor, s elárulta, a hazai ízek mellett a 18 napos misszió során a zuhanyozás hiányzott számára a legjobban.
Kiderült, vészhelyzet nem volt a Nemzetközi Űrállomáson, egyszer az ablaktisztítás miatt a porszemek beindították a füstérzékelőt, de a küldetésspecifikus képzésen az ilyen helyzetekre is felkészítették őket.
Kapu Tibor nem titkolta, szívesen megismételné az űrutazását. – Botorság lenne azt állítani, hogy nem szeretnék visszamenni – mondta, azonban most a kutatások befejezése, illetve a HUNOR - Magyar Űrhajós Program folytatása a legfontosabb cél, mert bebizonyítottuk, Magyarország alkalmas az űrhajósok kiválasztására és be tudott lépni az űriparba. A Hunor csapata felkészült az újabb, űrutazással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
A második magyar űrhajós arra a kérdésre, hogy részt venne-e egy Hold-misszióban, természetesen igennel válaszolt, ám úgy vélte, erre leginkább az amerikai, kínai űrhajósoknak van esélye.
Amikor arról kérdezték, mint tanácsolta egy 8-10 éves gyereknek, aki a példáját követve a harmadik magyar űrhajós szeretne lenni, Tibor elnevette magát és azt mondta, erre Cserényi Gyula, a tartalékos kutatóűrhajós a legesélyesebb, hiszen végigcsinálta a teljes kiképzési programot, tökéletesen felkészült. A gyerekeknek pedig azt tanácsolta, ha valaki űrhajós szeretne lenni, találja meg azt a tevékenységet, ami a legközelebb áll a szívéhez, abban legyen mindig kitartó. Törekedjen a legjobbra, ha valaki kiváló a saját területén, az jó űrhajós alap lehet.
A hobbi lehet teljesen eltérő, amiben minden asztronauta megegyezik az a erős családi és baráti háttér, ami minden támogatást megad számunkra, ahogy neki is. Kapu Tibor beszámot arról a több hónapos szervezőmunkáról, melynek eredményeként ő volt az első olyan űrhajós, aki magáncég részvételével járt az űrállomás orosz moduljában és a Farkas Bertalan által is használt Pille doziméterről készített videót.
