Közönségtalálkozó

1 órája

Isten hozott, Tibike! Végre a nyíregyháziak is találkozhatnak hősünkkel, aki meghódította a világűrt (videóval)

Ez a nap is eljött. Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós hazatért szülővárosába, hogy űrmissziójáról meséljen a földijeinek.

Munkatársunktól

Július 15-e 11 óra 31 perc: egészen pontosan ekkor landolt a Csendes-óceánon a Grace űrkapszula, fedélzetén Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajóssal. Ettől a pillanattól várjuk, hogy végre hazaérjen, és akkora szeretettel, rajongással fogadhassuk, amekkora kijár Szabolcs-Szatmár-Bereg második és a megyeszékhely első asztronautájának. 

Kapu Tibor, kutatóűrhajós, HUNOR - Magyar Űrhajós Program, Ferihegy, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Kapu Tibor miután leszállt Ferihegyen a Falcon gépről, beszédet mondott a repülőtéren
Fotó: HUNOR – Magyar Űrhajós Program

Kapu Tibor hazatért Nyíregyházára

Kapu Tibor – aki augusztus 20-án Farkas Bertalannal együtt átvehette hazánk legrangosabb elismerését, a Magyar Szent István Rend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnöktől – az elmúlt másfél hónapban sokszor beszélt arról, mennyire szeretne már a földijeivel is találkozni. Nos, erre nem kell tovább várnia sem neki, sem nekünk, ugyanis 14 órakor kezdődött a Váci Mihály Kulturális Központban az a közönségtalálkozó, melyen az Ax-4 küldetés tagja Cserényi Gyulával, a HUNOR-program kiképzett kutatóűrhajósával közösen meséli el azt a világra szóló kalandot, ami egy gyermekkori álommal kezdődött, és amely mostanra számtalan felejthetetlen emlék, élmény és tapasztalat.

A nyíregyházi közönségtalálkozó előtt interjút adott portálunknak is az űrhajós, íme egy kis részlet. 

 

 

