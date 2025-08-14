augusztus 14., csütörtök

Ez azért elég durva ebben a hőségben: napokig akadozik és szünetel az ivóvízellátás ezen a szabolcsi településen

Címkék#rekonstrukció#Nyírségvíz Zrt#víz

Nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra is számíthatnak a fogyasztók augusztus 20-ig. Karbantartás miatt lesz fennakadás a vízszolgáltatásban.

Szon.hu

A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatja a Tiszanagyfalu - Virányos lakosságát, hogy ivóvíz hálózati csomópont rekonstrukciót végeznek. A karbantartás augusztus 20-áig tart. 

Karbantartás
Karbantartás miatt nem lesz víz
Illusztráció: Shutterstock

Karbantartás Virányoson

Már a hét elején felhívtuk a figyelmet arra, hogy senki ne csodálkozzon, ha nem folyik rendesen, vagy ha zavaros a csapvíz: két hétig is tarthat a fennakadás. Ugyanis nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra is számíthatnak a fogyasztók augusztus 22-ig karbantartás miatt Sényőn a Béke utcában, ahol munkanapokon 8–15 óra között tartanak a munkálatok. 

Most pedig Tiszanagyfalu - Virányos fogyasztóit érint az elkezdett karbantartás, mégpedig augusztus 20-áig. A Nyírségvíz Zrt. arra is felhívja a figyelmet, hogy a munkák miatt az ivóvíz ellátás szakaszosan történik, az ingatlanok vízellátása rövid időre szünetel. Kérik, hogy a munkavégzés időszakában a reggeli órákban gondoskodjanak megfelelő mennyiségű víz vételezéséről. A Nyírségvíz Zrt. a fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri! 

 

