Ne csodálkozzon, ha nem folyik rendesen, vagy ha zavaros a csapvíz: két hétig is tarthat a fennakadás

A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatja a sényői fogyasztókat, hogy bekötővezeték rekonstrukciós munkát hajtanak végre a településen.

Vízhiány lesz két hétig karbantartás miatt

Fotó: MW-archív

Karbantartás Sényőn

Sényőn, a Béke utcában augusztus 11-től augusztus 22-ig munkanapokon 8 óra és 15 óra között zajlanak a munkálatok. Az utcában, illetve közvetlen környezetében időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra lehet számítani, ami az egészségre ártalmatlan. A Nyírségvíz Zrt. a fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri!