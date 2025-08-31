3 órája
Ne csodálkozzon, ha holnaptól akadozik vagy zavaros a csapvíz: két hétig is tarthat a fennakadás Nyíregyházán
Nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra is számíthatnak a fogyasztók szeptember 1-től. Rekonstrukciós munkálatok miatt lesz fennakadás a vízszolgáltatásban.
A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatja a nyíregyházi fogyasztókat, hogy bekötővezeték rekonstrukciós munkát hajtanak végre a településen.
Vízhiány Nyíregyházán
Gerinc- és bekötővezeték, valamint szerelvény rekonstrukciós munkát hajtunk végre Nyíregyháza-Oros, Élet és Tornácos utcákat összekötő szakaszon szeptember 1. és szeptember 15. között, munkanapokon 8 óra és 15 óra között. Az utcában, illetve környezetében időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra lehet számítani, ami az egészségre ártalmatlan. A Nyírségvíz Zrt. a fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri!
