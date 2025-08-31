augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fennakadás

45 perce

Ne csodálkozzon, ha holnaptól akadozik vagy zavaros a csapvíz: két hétig is tarthat a fennakadás Nyíregyházán

Címkék#vízhiány#Nyíregyháza#Nyírségvíz Zrt

Nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra is számíthatnak a fogyasztók szeptember 1-től. Rekonstrukciós munkálatok miatt lesz fennakadás a vízszolgáltatásban.

Szon.hu

A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatja a nyíregyházi fogyasztókat, hogy bekötővezeték rekonstrukciós munkát hajtanak végre a településen.  

karbantartás, vízhiány
Vízhiány lesz két hétig
Fotó: MW-archív

Vízhiány Nyíregyházán

Gerinc- és bekötővezeték, valamint szerelvény rekonstrukciós munkát hajtunk végre Nyíregyháza-Oros, Élet és Tornácos utcákat összekötő szakaszon szeptember 1. és szeptember 15. között, munkanapokon 8 óra és 15 óra között. Az utcában, illetve környezetében időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra lehet számítani, ami az egészségre ártalmatlan. A Nyírségvíz Zrt. a fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu