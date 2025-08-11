augusztus 11., hétfő

Fennakadás

1 órája

Ne csodálkozzon, ha nem folyik rendesen, vagy ha zavaros a csapvíz: két hétig is tarthat a fennakadás

Címkék#vízhiány#Nyírségvíz Zrt#csapvíz

Nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra is számíthatnak a fogyasztók augusztus 22-ig. Karbantartás miatt lesz fennakadás a vízszolgáltatásban.

Szon.hu

A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatja a sényői fogyasztókat, hogy bekötővezeték rekonstrukciós munkát hajtanak végre a településen.  

karbantartás, vízhiány
Vízhiány lesz két hétig karbantartás miatt
Fotó: MW-archív

Karbantartás Sényőn

Sényőn, a Béke utcában augusztus 11-től augusztus 22-ig munkanapokon 8 óra és 15 óra között zajlanak a munkálatok. Az utcában, illetve közvetlen környezetében időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra lehet számítani, ami az egészségre ártalmatlan. A Nyírségvíz Zrt. a fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri!

 

