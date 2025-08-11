Fennakadás
1 órája
Ne csodálkozzon, ha nem folyik rendesen, vagy ha zavaros a csapvíz: két hétig is tarthat a fennakadás
Nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra is számíthatnak a fogyasztók augusztus 22-ig. Karbantartás miatt lesz fennakadás a vízszolgáltatásban.
A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatja a sényői fogyasztókat, hogy bekötővezeték rekonstrukciós munkát hajtanak végre a településen.
Karbantartás Sényőn
Sényőn, a Béke utcában augusztus 11-től augusztus 22-ig munkanapokon 8 óra és 15 óra között zajlanak a munkálatok. Az utcában, illetve közvetlen környezetében időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra lehet számítani, ami az egészségre ártalmatlan. A Nyírségvíz Zrt. a fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri!
Ezt ne hagyja ki!Forgalomkorlátozás
2 órája
Lezárták az egyik utcát augusztus végéig, ne megszokásból közlekedjenek!
Ezt ne hagyja ki!Beteljesült imák
2 órája
Negyedszázada tért vissza Nyíregyházára az utolsó világháborús hadifogoly, Toma András
Ezt ne hagyja ki!Egészségügy
3 órája
Új helyre költözött az orvosi ügyelet, nem is akármilyen épületbe!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre