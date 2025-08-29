1 órája
Ma helyezték örök nyugalomra Kathi Bélát (fotókkal, videóval)
Ma kísérték utolsó útjára a legendás testépítőt.Tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében hunyt el Kathi Béla.
Pénteken kora délután a Hajdúböszörményi Köztemetőben temették el Kathi Bélát, aki 2025. július 31-én, a ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt. A családtagok, barátok és sporttársak közösen kísérték utolsó útjára a testépítő legendát, a gyászolók pedig egy-egy szál virággal fejezték ki tiszteletüket – számolt be róla a haon.hu.
További fotók és videó a temetésről a haon.hu oldalán, ide kattintva található!
