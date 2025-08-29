Ma helyezték örök nyugalomra Kathi Bélát (fotókkal, videóval)

Pénteken kora délután a Hajdúböszörményi Köztemetőben temették el Kathi Bélát, aki 2025. július 31-én, a ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt. A családtagok, barátok és sporttársak közösen kísérték utolsó útjára a testépítő legendát, a gyászolók pedig egy-egy szál virággal fejezték ki tiszteletüket – számolt be róla a haon.hu.

Kathi Béla temetése Hajdúböszörményben: rengetegen vesznek búcsút a legendától

Forrás: Vida Márton Péter

