„A gazdák jövedelmét is befolyásolja, hogy milyen vízkészlet áll a rendelkezésükre” – a kormány hadat üzent a vízhiánynak

– Ötödik éve egyre szárazabb a Kárpát-medence klímája, a talajaink kiszáradnak, elveszítik nedvességtartalmukat, és mivel régóta súlyos csapadékhiánytól szenvedünk, a vízügyi ágazatnak föl kellett készülnie arra, hogy biztosítsa az ökológiai és a mezőgazdaság vízigények kielégítését. Ehhez azonban olyan fejlesztésekre, üzemeltetési rendszerre és menetrendre van szükség, amely összehangolja a vízügyi igazgatóságok és szakaszmérnökségek munkáját – mondta Hubai Imre hétfőn a Keleti-főcsatorna beeresztő zsilipjénél tartott sajtótájékoztatón. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára kifejtette: a Nyugati-főcsatornán és a nagykunsági rendszeren összesen 25 köbméter friss Tisza-víz áramlik másodpercenként a Körösök völgyébe, és így nemcsak a Tisza-vidék termékenysége tartható fent az itt meglévő művek segítségével, hanem a dél-alföldi térség termőképessége és az ökológiai vízpótlás is.

A Keleti-főcsatorna tiszavasvári beeresztő zsilipjénél tartott hétfőn sajtótájékoztatót Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. Bal szélen Csűrös Krisztián, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója

Fotó: Bozsó Katalin

Keleti-főcsatorna: fejlesztéssel növelik a teljesítményét

Sajnos a folyók vízhozama egyre apad, a vízigények pedig egyre nőnek. Ezt a fajta ellentmondást fel kell oldani: a jövő nagy kihívása az lesz, hogy miként tudunk annyi vizet – akár a talajban elszivárogtatva – a növények számára felvehető módon megtartani, hogy ezzel eredményessé tegyük a gazdák küzdelmét a klímaváltozás ellen. A vízhiánynak rendkívül káros ökológiai és gazdasági hatásai vannak, adott esetben a megélhetést, a vidéki munkahelyek megtartását és a mezőgazdaság versenyképességét, a gazdák jövedelmét is nagymértékben befolyásolja, hogy milyen vízkészlet áll a rendelkezésükre

– magyarázta az államtitkár. Hubai Imre hozzátette: a kormány májusban egy 4,7 milliárd forintos aszályvédelmi akciótervet léptetett életbe, ami augusztus végéig mindenképpen fedezetet nyújt azokra a feladatokra, melyek azonnal elvégezhetőek, például csatornák kotrására, tározóterek rendbetételére, holtágak feltöltésére, szivattyúzásra. A gazdálkodóknak pedig olyan, a klímaváltozáshoz alkalmazkodást segítő és az öntözésfejlesztést támogató pályázatokkal segíthet a leghatékonyabban, mint a tavaly lekötött közel 170 milliárd forintos forrás is volt, melyből mostanra 116 milliárdot már le is hívhattak.

Szeptember 2-án újabb öntözésfejlesztési források nyílnak meg: 200 millió forint alatti, illetve 200 millió és 5 milliárd forint közötti, a fenntartható vízgazdálkodási közösségeket kiemelten támogató projektek indulnak. Bízunk benne, hogy a gazdálkodók élnek a pályázati lehetőséggel, és igénybe veszik a vissza nem térítendő támogatásokat, amíg erre lehetőségünk van.

Hubai Imre kitért az öntözővíz térítésmentességére is. Elmondta: a kormányzat teljes egészében magára vállalta annak díját, ami az idén 12 milliárd forint. Ennek köszönhetően több mint 1300-an kapnak ingyen öntözővizet, és ebben a szántóföldi öntözés mellett a rizstermesztés és a halastavak üzemeltetéséhez szükséges vízkészlet is beletartozik.