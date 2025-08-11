40 perce
„A gazdák jövedelmét is befolyásolja, hogy milyen vízkészlet áll a rendelkezésükre” – a kormány hadat üzent a vízhiánynak
Újabb öntözésfejlesztést támogató források nyílnak meg szeptember 2-án – jelentette be Hubai Imre. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a tiszavasvári beeresztő zsilipnél tartott sajtótájékoztatón a Keleti-főcsatorna rekonstrukciójáról is beszélt.
– Ötödik éve egyre szárazabb a Kárpát-medence klímája, a talajaink kiszáradnak, elveszítik nedvességtartalmukat, és mivel régóta súlyos csapadékhiánytól szenvedünk, a vízügyi ágazatnak föl kellett készülnie arra, hogy biztosítsa az ökológiai és a mezőgazdaság vízigények kielégítését. Ehhez azonban olyan fejlesztésekre, üzemeltetési rendszerre és menetrendre van szükség, amely összehangolja a vízügyi igazgatóságok és szakaszmérnökségek munkáját – mondta Hubai Imre hétfőn a Keleti-főcsatorna beeresztő zsilipjénél tartott sajtótájékoztatón. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára kifejtette: a Nyugati-főcsatornán és a nagykunsági rendszeren összesen 25 köbméter friss Tisza-víz áramlik másodpercenként a Körösök völgyébe, és így nemcsak a Tisza-vidék termékenysége tartható fent az itt meglévő művek segítségével, hanem a dél-alföldi térség termőképessége és az ökológiai vízpótlás is.
Keleti-főcsatorna: fejlesztéssel növelik a teljesítményét
Sajnos a folyók vízhozama egyre apad, a vízigények pedig egyre nőnek. Ezt a fajta ellentmondást fel kell oldani: a jövő nagy kihívása az lesz, hogy miként tudunk annyi vizet – akár a talajban elszivárogtatva – a növények számára felvehető módon megtartani, hogy ezzel eredményessé tegyük a gazdák küzdelmét a klímaváltozás ellen. A vízhiánynak rendkívül káros ökológiai és gazdasági hatásai vannak, adott esetben a megélhetést, a vidéki munkahelyek megtartását és a mezőgazdaság versenyképességét, a gazdák jövedelmét is nagymértékben befolyásolja, hogy milyen vízkészlet áll a rendelkezésükre
– magyarázta az államtitkár. Hubai Imre hozzátette: a kormány májusban egy 4,7 milliárd forintos aszályvédelmi akciótervet léptetett életbe, ami augusztus végéig mindenképpen fedezetet nyújt azokra a feladatokra, melyek azonnal elvégezhetőek, például csatornák kotrására, tározóterek rendbetételére, holtágak feltöltésére, szivattyúzásra. A gazdálkodóknak pedig olyan, a klímaváltozáshoz alkalmazkodást segítő és az öntözésfejlesztést támogató pályázatokkal segíthet a leghatékonyabban, mint a tavaly lekötött közel 170 milliárd forintos forrás is volt, melyből mostanra 116 milliárdot már le is hívhattak.
Szeptember 2-án újabb öntözésfejlesztési források nyílnak meg: 200 millió forint alatti, illetve 200 millió és 5 milliárd forint közötti, a fenntartható vízgazdálkodási közösségeket kiemelten támogató projektek indulnak. Bízunk benne, hogy a gazdálkodók élnek a pályázati lehetőséggel, és igénybe veszik a vissza nem térítendő támogatásokat, amíg erre lehetőségünk van.
Hubai Imre kitért az öntözővíz térítésmentességére is. Elmondta: a kormányzat teljes egészében magára vállalta annak díját, ami az idén 12 milliárd forint. Ennek köszönhetően több mint 1300-an kapnak ingyen öntözővizet, és ebben a szántóföldi öntözés mellett a rizstermesztés és a halastavak üzemeltetéséhez szükséges vízkészlet is beletartozik.
A Keleti-főcsatorna fejlesztése - sajtótájékoztató TiszavasváribanFotók: Bozsó Katalin
A legfőbb probléma az eliszaposodás
Az aszályvédelmi operatív törzs vezetői tisztségét is betöltő államtitkár a Keleti-főcsatorna rekonstrukciójával kapcsolatban kiemelte: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEOP) Plusz forrásának köszönhetően nemcsak a vízkivételi műtárgyak, a tiszalöki duzzasztómű, hanem a Keleti-főcsatorna mintegy 40 kilométeres bögéi is megújulhatnak.
A meder helyreállításával a vízügyi igazgatóság segíti a víztározó és -leadó képesség növelését, ami azért szükséges, mert jelenleg a Keleti-főcsatornának csak a 24 százalékát tudjuk erre a célra hasznosítani. A fennmaradó 76 százalékot sajnos nem, ennek oka a jelentős feliszapolódás, amit a vízügy megpróbál kezelni, és igyekeznek minél hamarabb hozzálátni a rekonstrukcióhoz.
Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője rámutatott: a Keleti-főcsatornából
- 1243 vízhasználó
- 114 ezer hektárt tud öntözni.
- A partján 1700 – főként üdülőként használt – telek és rajta víkendház található,
- igazi horgászparadicsom,
- de természetvédelmi területek is vannak itt.
– A tiszavasvári beeresztő zsilipnél mintegy hárommilliárd forintból tisztították, kotorták ki a medret, és még nincs vége a fejlesztésnek, ugyanis Tiszavasvári és Balmazújváros között folytatódnak a munkálatok. Nagyon fontos számunkra is, hogy a hajdúsági részt, s benne a tiszavasvári áteresztőt is, ami a Keleti-főcsatorna lelke, helyreállítják.
