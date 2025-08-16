augusztus 16., szombat

Egy hónapos szünet

1 órája

Keleti: keletre is alaposan kihat a pályaudvar lezárása

Javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma. A Keleti pályaudvar átépítése kihat a vonatközlekedésre. A menetrend változásáról érdemes indulás előtt tájékozódni.

Már csak néhány nap és augusztus 25-től közel egy hónapon át szünetel a Keleti pályaudvar vonatforgalma. A MÁV saját forrásából finanszírozott mintegy 4,4 milliárd forintos beruházása során, 400-450 szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével tervezett szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma.
 

Keleti pályaudvar bezár
Keleti: Lajos napon zár be a pályaudvar Archív fotó: MW


Keleti: módosul a menetrend

Portálunkon folyamatosan beszámolunk a vasúti közlekedés aktualitásairól. 
A Keleti pályaudvart érintő munkálatok ideje alatt 4 hétig a Keletiből nem indulnak és oda nem is érkeznek vonatok, ezért a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon utazók jelentős változásra kell készüljenek. A menetrendmódosítások és az átszállások miatt az utazási idő megnövekedhet.
„Kérjük utasainkat, hogy már a vágányzár előtti időszakban is, utazásuk előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a mavcsoport.hu/keleti weboldalunkon, amelyet folyamatosan frissítünk a menetrendi változásokról szóló információkkal, alternatív eljutási lehetőségekkel és javaslatokkal, valamint az utazás megtervezését segítő térképekkel. Interaktív térképet is készítünk, amelyet pár napon belül közzéteszünk a weboldalon” – tájékoztatott a MÁVINFORM.
Az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több úgynevezett átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte, ezek a HÉV-, VOLÁN-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről. Az átszállási pontokról is bővebb ismertetést tesznek közzé az internetes tájékoztatási felületen. Számos, a Keleti pályaudvart használó nemzetközi vonatot is érint a változás.
A módosított menetrendek az online felületeiken (MÁV app, EMMA, jegy.mav.hu) elérhetők, ott lehet a vonatokra keresni az új menetrendek alapján a MÁV és a MÁV+ applikáció, az EMMA vagy a jegy.mav.hu segítségével.  


Már a vágányzári időszak előtt a MÁV-csoport minden térségre kiterjedő tájékoztatást fog adni utasainak, az ideiglenes forgalmi rend kínálta lehetőségek minél pontosabb megismerése és minél teljesebb kihasználása érdekében. Arra kérik utasaikat, hogy ebben a néhány hétben tájékozódjanak a mavcsoport.hu/keleti weboldalunkon és kezdjék el időben megtervezni az augusztus végi, illetve szeptemberi utazásukat.

 

