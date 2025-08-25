Teljes lezárás a pályaudvaron - mi lesz így a szabolcsi utasokkal?

A nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a pályahálózat felújítása, ezért ma, augusztus 25-én négy hétre bezár a Keleti pályaudvar: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak - olvasható a mavcsoport.hu oldalon.

A Keleti pályaudvar lezárásáról tájékoztató molinó a pályaudvar bejáratánál

Forrás: MTI, Fotó: Balogh Zoltán

Ilyenkor nem olyan nagy az utasforgalom a Keleti pályaudvaron

A Keleti pályaudvar felújításának nagyja most következik, bár Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója korábban jelezte, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több munkát is elvégeztek - erről a Magyar Nemzet cikkezett.

A vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, mert a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet. A Keleti pályaudvar a nyári időszakban rendkívül forgalmas, a nyár végén a turisztikai forgalom csökken, az ősz elején pedig a hivatásforgalom még nem működik teljeskörűen.

– fejtette ki a vezérigazgató.

Hozzátette, erre az időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja. Hegyi Zsolt beszélt arról is, hogy Magyarországon – de a legtöbb európai uniós országban is – a vasútfejlesztés az elmúlt években leginkább uniós forrásokra alapozódott, ezért az uniós források felfüggesztése súlyosan érinti a vasúti szektort. Így a vezérigazgató szerint alternatív forrásokat kell bevonni, a rendelkezésre álló erőforrásokat pedig a folyamatok átszervezésével hatékonyabban kell felhasználni.

Hozzátette: a MÁV-csoport ezekben az években mindkét eszközzel igyekszik élni.

A MÁV vezérigazgatója a pályaudvar felújítása kapcsán elmondta, azt reméli, hogy a Keleti-program fordulópont és egy új fejezet kezdete lehet a magyar vasúti közlekedésben.

A szabolcsi utasokat is érinti

A forgalmi változások jelentősen érintik a győri, pécsi, és az újszászi-békéscsabai, illetve a záhonyi vasútvonalokon közlekedőket, ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte, ezek a HÉV-, VOLÁN-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről.