Jubilál a fesztivál

13 perce

Kenya és India is Nyíregyházára érkezik - tánclépésben

Több földrész képviselői mutatják be tánctudásukat. A 10. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál vendége ezúttal Kenya, India, Lengyelország és Bosznia-Hercegovina lesz. Most is Nyíregyháza ad otthont a rendezvénynek.

L. Tóth Lajos
Kenya és India is Nyíregyházára érkezik - tánclépésben

Kenyában a leggyakoribb köszönési forma a kézfogás, de udvariasabb a jobb vagy mindkét kéz használata. A Namaste a spirituális India köszönése. Ez a köszönés forma az ókori Indiából terjedt el Délkelet-Ázsiában, és most már szinte az egész világon fellelhető. A leggyakoribb bosnyák köszönési formák: Zdravo (szia), Dobro jutro (jó reggelt) és Dobro vece (jó estét). A leggyakoribb lengyel köszönés a czesc, ami a szia megfelelője. Már csak azért is jó tudni mindezt, mert öt év után ismét megrendezik a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált Nyíregyházán, ahol Magyarország mellett Bosznia-Hercegovina, India, Kenya és Lengyelország táncegyüttesei is bemutatják hagyományaikat, kultúrájukat. 

 

Kenya India Nyírség
Kenya, India képviseli most az egzotikumot, de legutóbb is bőven volt érdekesség Fotó: folkfeszt.hu


Kenya képviselői Svédországból jönnek

– Kenya különlegessége még abban is rejlik, hogy ők valójában Svédországban élő kenyaiak, tehát Skandináviából érkeznek hozzánk – mondta Ugyan Attila fesztiváltitkár. – Az indiaiak megnyerték az ottani egyetemek szövetségének a versenyét, és ennek apropóján kerülnek Nyíregyházára, egyébként ők régi ismerőseink. A lengyelek testvérvárosunkból, Rzeszowból jönnek. A fesztivál történetében még soha nem fogadtunk bosnyákokat, tőlük megkapjuk a balkáni körtáncot. A négy külföldi társulat mellett fellép három tradicionális nyíregyházi tánccsoport, az Igrice, a Szabolcs és a Nyírség, valamint három utánpótlás csoport, a Perdülő, az Ispiláng és a Topogó. 
– Az is a jó a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválokban, hogy a szervezőknek köszönhetően utazás nélkül juthatnak a nyíregyháziak, az érdeklődők olyan élményekhez, amikkel színesebbé tehetik az életüket – jegyezte meg dr. Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottság elnöke. – Az előző rendezvények bebizonyították, hogy az itt élők mennyire szeretnek megismerkedni más kultúrákkal, azok képviselőivel. Bízom benne, hogy ezúttal is sokan látják majd azt a csodát, amivel szolgál a jubileumi, tizedik néptáncfesztivál.     
– Augusztus 17-én, vasárnap este nyolckor gálaműsorral nyit a fesztivál a Kossuth téren – fűzte hozzá Demarcsek György fesztiváligazgató. – Hétfőn ugyanott, 16 órától Táncolj Nyíregyháza! elnevezéssel úgynevezett nemzeti napot tartunk. bemutatók, táncházak, tánctanítások és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket a városháza előtt. Augusztus 19-én, kedden 18 órától a nemzetközi tánc kerül a középpontba: a Váci Mihály Kulturális Központban a Határtalanul Nemzetközi Néptáncgálán a külföldi együttesek hosszabb, egyedi összeállításokat mutatnak be.
Augusztus 20-án este fél hétkor a Kossuth téren először a MazsiMó-GipsyMó együttes világzenei előadását láthatja, hallgathatja a közönség, majd a Világok Zenéje címmel a fesztivál zenekarai adnak koncertet. Este nyolckor a Nyíregyháza visszavár! elnevezésű gálaműsor zárja az előadások sorát, a néptáncfesztivál pedig az este tízkor kezdődő, ünnepi tűzijátékkal ér véget.

 

 

