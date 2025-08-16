augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

17°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gacsály

10 perce

Két beteget is megerőszakolt az ápoló (videóval)

Címkék#Gacsály#ügyészség#erőszak

Két beteget is megerőszakolt az ápoló (videóval)

Forrás: tenyek.hu

Két mentálisan sérült betegét is megerőszakolta egy ápoló a Szabolcs vármegyei Gacsályon. A férfit a napokban gyanúsította meg az ügyészség szexuális erőszakkal annak ellenére, hogy az ápoló mindent tagad. Az év elején pedig azért tört ki a botrány ebben a bentlakásos otthonban, mert egy gondozó megvert és megrugdosott egy beteget. Többen is végignézték, de nem léptek közbe, mert féltek.

Forrás: tenyek.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu