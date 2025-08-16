Két beteget is megerőszakolt az ápoló (videóval)

Két mentálisan sérült betegét is megerőszakolta egy ápoló a Szabolcs vármegyei Gacsályon. A férfit a napokban gyanúsította meg az ügyészség szexuális erőszakkal annak ellenére, hogy az ápoló mindent tagad. Az év elején pedig azért tört ki a botrány ebben a bentlakásos otthonban, mert egy gondozó megvert és megrugdosott egy beteget. Többen is végignézték, de nem léptek közbe, mert féltek.

Forrás: tenyek.hu