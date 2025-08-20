1 órája
Két szabolcsi űrhajós kapta a legmagasabb kitüntetést
Farkas Bertalan és Kapu Tibor a Sándor-Palotában vette át Magyarország legrangosabb elismerését. Sulyok Tamás köztársasági elnök adta át a Magyar Szent István Rend kitüntetést.
Kapu Tibor kutatóűrhajós a Magyar szent István Rend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnöktől vette át
Fotó: KM
Történelmi pillanat volt augusztus 20-a a Sándor-palotában, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnöke hazánk legrangosabb elismerését, a Magyar Szent István Rend kitüntetést átadta két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei születésű űrhajósnak.
Elsőként Farkas Bertalan vette át a díjat, ő 45 évvel ezelőtt jutott el a világűrbe. Őt követte Kapu Tibor kutatóűrhajós, a június 25-e és július 15-e között 18 napot töltött Nemzetközi Űrállomáson és 25 magyar tudományos kísérletet végzett el mikrogravitációs környezetben.
Farkas Bertalan meghatottan vette át a kitüntetést, és köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy a magyar űrprogram tekintélyt szerzett Magyarországnak, egyúttal sok sikert kívánt a következő magyar űrhajósoknak. Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István-rendet. Köszönetet mondott kollégáinak, akik segítették a küldetésében, és arról is beszélt, hogy jövőjét az űrkutatásban képzeli el.
