Fastfood Kisvárdán

1 órája

Újabb KFC étterem nyílt vármegyénkben! Kígyózó sorokban várták a különleges csirkés gyorsételeket

A gyorsétterem múlt héten nyílt Kisvárdán. A Várda Bevásárlóközpont területén új üzletek és immár KFC étterem is várja a vásárlókat.

Szon.hu

Ahogy arról beszámoltunk, újabb mérföldkőhöz érkezett a Várda Bevásárlóközpont fejlesztése. Rengetegen várták, hogy végre kitárja kapuit a KFC étterem. 

KFC gyorsétterem nyílt Kisvárdán
A KFC gyorsétteremben a rendelés menete is nagyon modern
Fotó: facebook/kfcmagyarorszag

KFC Kisvárdán

Vármegyénkben ez már a harmadik csirkés ételeket kínáló egysége a világhírű gyorsétterem-láncnak. Idáig Nyíregyházán lehetett csak betérni egy kis pipiropogósra, de augusztus 22. óta már Kisvárdán is megkóstolhatják a sok finomságot a vendégek. A Várda Bevásárlóközpont fejlesztéséről egy februári cikkünkben írtuk meg, hogy az addig már több mint 3 ezer négyzetméteren működő központot további 10 ezer négyzetméterrel bővítik, és egy KFC étterem is épül utakkal és parkolókkal, továbbá közművekkel együtt. A február elején megírt hírünk nem bizonyult kacsának, hiszen már napok óta kóstolhatják a csirkés gyorsételeket Kisvárdán. A Kentucky Fried Chicken egyedi ízvilágára a megnyitó napján rengetegen voltak kíváncsiak, kígyózó sorokban várták a helyiek az új gyorsétterem specialitásait. A modern belső térrel, terasszal és autós kiszolgálással felszerelt gyorsétterem különböző meglepetésekkel, ajándékkuponokkal és jó hangulattal várta az első napon érkező vendégeket.

A közösségi médiában sokan hangot is adtak a nyitáson tapasztaltaknak, hiszen még a környék közlekedésben is fennakadást okozott az étterem nyitása. 

Rengetegen örültek, hogy végre nem kell Nyíregyházára elkocsikázni egy-egy KFC menüért, de a nyitás nem ment teljesen zökkenőmentesen, ezt a google értékeléseknél ki is nyílvánították a vendégek.

Ilyen visszajelzések érkeztek az étteremről:

Az első nyitási napon mindenképp ott akartunk lenni, mert a fiam nagyon várta. Millióan voltak, ezért 1,5 óra alatt jutottunk a rendelésünkhöz.
Hibátlan volt minden, az étel és a dolgozók teljesítménye is!

Teljes mértékben elégedettek voltunk a kiszolgálással. Talán egy kicsit még össze kell szoknia a csapatnak de jó lesz! A várakozásért kárpótolva lettünk tisztességesen!

Nagyon rendben van ez a KFC! Ma nyitott, így nyilván sokat kellett várni hogy megkapjuk a rendelést, de legalább minden friss és meleg volt :)

Kezdők. A mi rendelésünkből 2 krumpli maradt le,a szomszéd asztalnál 2 pohár. Ottlétünk alatt még egy vendég ment vissza reklamálni.

 Van aki a sok várakozási időt kifogásolta, amit azonban meg lehetett érteni az óriási tömeg miatt, de van akinek a krumpli maradt ki a rendeléséből. Összességében azonban egy újabb színfolt a város kulináris kínálatában. 

 

