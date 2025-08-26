augusztus 26., kedd

Évforduló

59 perce

Kilencvenedik születésnap

A kilencvenedik születésnap mindig nagy ünnep. A kilencvenedik születésnap nagy esemény egy településen.

Szon.hu
Kilencvenedik születésnap

Kilencvenedik születésnap: a település megbecsüli a szépkorú polgárait

Fotó: KM

A kilencvenedik születésnap mindig jelentős esemény egy személy és a rokonai életében. A napokban töltötte be a kilencvenedik születésnapját a Tiszanagyfalu egyik lakosa, Nádasdi Józsefné. 

Kilencvenedik születésnap: Nádasdi Józsefnét köszöntötte a rokonok mellett az önkormányzat is 
Fotó: Antal Gábor

Kilencvenedik születésnap: fontos esemény

Ebből az alkalomból a hozzátartozók mellett a település önkormányzata és lakossága nevében köszöntötte Rudolf János Ferencné polgármester is.

Kilencvenedik születésnap: Rudolf János Ferencné polgármester köszöntötte a község szépkorú lakóját
Fotó: Antal Gábor

 

 

