A kilencvenedik születésnap mindig jelentős esemény egy személy és a rokonai életében. A napokban töltötte be a kilencvenedik születésnapját a Tiszanagyfalu egyik lakosa, Nádasdi Józsefné.

Kilencvenedik születésnap: Nádasdi Józsefnét köszöntötte a rokonok mellett az önkormányzat is

Fotó: Antal Gábor

Kilencvenedik születésnap: fontos esemény

Ebből az alkalomból a hozzátartozók mellett a település önkormányzata és lakossága nevében köszöntötte Rudolf János Ferencné polgármester is.