Évforduló
59 perce
Kilencvenedik születésnap
A kilencvenedik születésnap mindig nagy ünnep. A kilencvenedik születésnap nagy esemény egy településen.
Kilencvenedik születésnap: a település megbecsüli a szépkorú polgárait
Fotó: KM
A kilencvenedik születésnap mindig jelentős esemény egy személy és a rokonai életében. A napokban töltötte be a kilencvenedik születésnapját a Tiszanagyfalu egyik lakosa, Nádasdi Józsefné.
Kilencvenedik születésnap: fontos esemény
Ebből az alkalomból a hozzátartozók mellett a település önkormányzata és lakossága nevében köszöntötte Rudolf János Ferencné polgármester is.
