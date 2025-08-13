Kincsvadászok, figyelem! Ezen a rendezvényen ott a helyetek!

Ezt ne hagyja ki! Elbűvölők!

Orpheum Madams: százéves slágerekkel hódít a nyíregyházi swing zenekar A nyíregyházi zenekar ismét bebizonyította, hogy a százéves slágerek nemcsak a múlté! Az Orpheum Madams a Debreceni Bor- és Jazznapokon aratott sikerük után Mátészalkán, Tiszadobon és Nyíregyházán is színpadra lép.