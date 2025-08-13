augusztus 13., szerda

Program a VMMK-ban

3 órája

Kincsvadászok, figyelem! Ezen a rendezvényen ott a helyetek!

Augusztus 23-án irány a Váci Mihály Kulturális Központ! Igazi kincsekre is bukkanhatunk!

Szon.hu
Kincsvadászok, figyelem! Ezen a rendezvényen ott a helyetek!

Ha valaki rajong a ritka bakelitekért és zenei különlegességekért, annak ott a helye augusztus 23-án a Váci Mihály Kulturális Központban! Igazi zenei kincsek bukkanhatunk - tájékoztatta portálunkat Petróné Nyisztor Erika, a Váci Mihály Kulturális Központ marketing munkatársa.

Időpont: 2025. augusztus 23. szombat 10-14 óra

Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ

 

