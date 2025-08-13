Program a VMMK-ban
3 órája
Kincsvadászok, figyelem! Ezen a rendezvényen ott a helyetek!
Augusztus 23-án irány a Váci Mihály Kulturális Központ! Igazi kincsekre is bukkanhatunk!
Ha valaki rajong a ritka bakelitekért és zenei különlegességekért, annak ott a helye augusztus 23-án a Váci Mihály Kulturális Központban! Igazi zenei kincsek bukkanhatunk - tájékoztatta portálunkat Petróné Nyisztor Erika, a Váci Mihály Kulturális Központ marketing munkatársa.
Időpont: 2025. augusztus 23. szombat 10-14 óra
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ
