Kiskorúval történt meg pont a rendőrség előtt!

Az édesanya a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a történetet, hátha valaki megtalálta a dokumentumokat:

„Sziasztok. Tegnap olyan 12 és 13 óra között a kisfiam elhagyta a diákigazolványát és a személyijét az Érkerti rendőrség és az Árpád utca közötti szakaszon. Aki esetleg megtalálta, kérem, írjon rám!” – írta az anyuka.

De nem ez volt az egyetlen balszerencsés eset a környéken. Egy másik bejegyzés szerint egy hölgyet is kár ért – nála viszont már nem elvesztésről, hanem lopásról van szó:

„Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni. Ma ellopták a piros színű pénztárcámat, benne számomra fontos emlékekkel, iratokkal és készpénzzel. Kérem a becsületes megtalálót, hogy juttassa vissza nekem ezeket! Az iratok nem az én nevemen vannak, hanem Hajdó Szilvia nevére szólnak. Köszönöm a segítségeteket!”

Bár az esetek különbözőek, egy közös bennük: mindkét károsult reméli, hogy a becsületesség és az emberség még mindig létezik. Ha láttál vagy találtál bármit a leírtakhoz kapcsolódóan, kérjük, jelentkezz!