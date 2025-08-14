augusztus 14., csütörtök

Kiskorúval történt meg pont a rendőrség előtt!

Nincs is annál bosszantóbb, mint amikor az ember elhagyja a pénztárcáját vagy a hivatalos okmányait. Ez történt meg ma egy kisfiúval Nyíregyházán, az Érkertben, aki a személyijét és a diákigazolványát vesztette el – nem máshol, mint a rendőrség közvetlen közelében.

Nagy Zoltán
Kiskorúval történt meg pont a rendőrség előtt!

Forrás: illusztráció / Google Maps

Az édesanya a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a történetet, hátha valaki megtalálta a dokumentumokat:

„Sziasztok. Tegnap olyan 12 és 13 óra között a kisfiam elhagyta a diákigazolványát és a személyijét az Érkerti rendőrség és az Árpád utca közötti szakaszon. Aki esetleg megtalálta, kérem, írjon rám!” – írta az anyuka.

De nem ez volt az egyetlen balszerencsés eset a környéken. Egy másik bejegyzés szerint egy hölgyet is kár ért – nála viszont már nem elvesztésről, hanem lopásról van szó:

„Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni. Ma ellopták a piros színű pénztárcámat, benne számomra fontos emlékekkel, iratokkal és készpénzzel. Kérem a becsületes megtalálót, hogy juttassa vissza nekem ezeket! Az iratok nem az én nevemen vannak, hanem Hajdó Szilvia nevére szólnak. Köszönöm a segítségeteket!”

Bár az esetek különbözőek, egy közös bennük: mindkét károsult reméli, hogy a becsületesség és az emberség még mindig létezik. Ha láttál vagy találtál bármit a leírtakhoz kapcsolódóan, kérjük, jelentkezz!

 

