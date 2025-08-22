Nincs munkácsi sérült a magyar kórházakban, de Kisvárda korábban már bizonyított a menekültek ellátásában

Mint ismert, augusztus 21-én éjszaka orosz rakétatámadás érte Munkácsot, egy amerikai érdekeltségű vállalatot találtak el a rakéták, az épületben óriási tűz keletkezett, a jelenlegi adatok szerint összesen 23 ember sérült meg. – Kárpátalja volt a háború kitörése óta a legnyugodtabb régió Ukrajnába, a csütörtök hajnali támadás ezt változtatta meg, rendkívül veszélyes esemény történt – mondta el portálunknak csütörtökön Brenzovics László. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke hozzáfűzte: a térségben most érezhetően nőtt az emberekben a félelem. – Csak a tárgyalás és csak a béke jelenthet erre a konfliktusra megoldást – vélekedett Brenzovics László. Ebben a cikkünkben bővebben olvashat erről.

A kisvárdai kórház a magyar-ukrán határhoz legközelebb eső magyar kórház

Forrás: szentdamjankorhaz.hu

A háború kitörésekor a kisvárdai kórházat jelölték ki a menekültek ellátására

Orbán Viktor miniszterelnök utasította a belügyminisztert, készítse fel a debreceni és a nyíregyházi kórházat a munkácsi sebesültek fogadására. – „Hála Istennek nem volt rá szükség” – fogalmazott a kormányfő. Információink szerint eddig sem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházakba, sem a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházba nem érkeztek Ukrajnából sebesültek.

A kisvárdai kórház főigazgatója Hegyi D. Henrik elmondta, az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt náluk szükség harctéri sebesültek ellátására, azonban Ukrajnával szomszédos megyeként Szabolcs-Szatmár-Bereg intézményei, szervezetei kivették részüket a humanitárius feladatokból, empátiával fordultak a menekültek felé. 2022 márciusában hivatalosan is a kisvárdai kórházat jelölték ki a menekültek ellátására, akkoriban nagy tömegben érkeztek menekültek Magyarországra, és sok volt köztük a gyermek.

– 2022-ben összesen 1600 ukrajnai menekült, köztük 300 menedékes igazolvánnyal rendelkező ellátottunk volt. Ezt követően 2023-ban és 2024-ben 200-200 menekültes státusszal bíró személyt láttunk el kórházunkban, több szakterületen is

– idézte fel a főigazgató. Köztudott, hogy a szomszédunkban dúló háború kitörését követő hónapokban a magyar egészségügyi szakemberek, a karitatív szervezetek, valamint a helyi önkormányzatok együttműködve vettek részt a kríziskezelésben egy olyan évben, amikor javában tombolt a koronavírus-járvány.

– Így akkoriban elsősorban a határon érkezőt szűrését végeztük el, először Mándok településen egy mobilponton, majd fél éven át Záhonyban. Ezen kívül bármilyen – főként gyermek-, szülészeti-, traumatológiai eset is kórházunkba került. Volt, hogy nyolc gyerekes családot láttunk el, várandós kismama adott életet gyermekének

– tette hozzá Hegyi D. Henrik.