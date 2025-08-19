augusztus 19., kedd

Kisvarsány

1 órája

A tájházat és a templomot is érdemes felkeresni

A 19. század egyik legnagyobb drámai színésznőjének, a Kisvarsányban született Hunyady Margitnak a nevét viseli a helyi tájház.

Egyre több látogatót vonz a tájház Kisvarsányban

Forrás: kisvarsany.hu

Apja járási főszolgabíró, anyai nagyapja ügyvéd és szolgabíró volt. Hunyady Margit Szatmáron kezdte a pályáját, majd nagyobb vidéki színházakban állt színpadra. 1896-ban a Budapesten megnyíló Vígszínházhoz szerződött. Játékát egyszerűség, természetesség és szenvedélyesség jellemezte. Főképp szalondarabok hősnőit alakította, de színdarabot, verseket, cikkeket is írt. A falu szülöttének nevét viselő tájház egyre több látogatót vonz az év bármely időszakában, főleg a turistaszezonban. 

Kisvarsány
Érdemes ellátogatni a református templomba is
Forrás: kisvarsany.hu

Szörnyethalt a vállalkozó

Ha már Kisvarsányban járunk, érdemes ellátogatni a református templomba is, amely – a település honlapján olvasható leírás szerint – a XVIII. század végén téglából épült. Idővel oldalhajóval bővítették és tornyot építettek hozzá, 1908-ban a templomot javították, vakolták, újrafedték, festették és új toronygombot csináltattak. A gomb feltételére pünkösdkor került volna sor, ezt bál követte volna, ám az esemény tragédiába fulladt: a vállalkozó, Halász Géza a gombbal együtt lezuhant és szörnyethalt; e történet Varsányi balladaként ismert. 

 

