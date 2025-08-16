augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

26°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy az öröm Kisvarsányban:

1 órája

Pénzt ad a nyugdíjasoknak az önkormányzat

Címkék#nyugdíjas#Kisvarsányban#önkormányzat

A község képviselő-testülete 25 ezer forinttal támogatja a 60 pluszos nőket és a 65 éven felüli férfiakat.

Pénzt ad a nyugdíjasoknak az önkormányzat

Jövedelemplafonhoz kötött a 25 ezer forintos anyagi segítség

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nem jár automatikusan, alanyi jogon, kérelmezni kell, és kizárólag egy alkalommal vehető igénybe az a 25 ezer forintos juttatás, amelyet a kisvarsányi önkormányzat képviselő-testülete szavazott meg a községben élő nyugdíjasoknak. A helyhatóság tájékoztatása szerint a támogatás a 60. életévét betöltött nőknek és a 65. életévüket betöltött férfiaknak jár, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

  • a kérelmező életvitelszerűen Kisvarsányban él,
  • nyugdíjas jogviszonyát igazolni tudja,
  • havi jövedelme nem haladja meg a 350 ezer forintot,
  • a kérelmet augusztus 22-ig benyújtja a szükséges mellékletekkel együtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu