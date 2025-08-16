Nagy az öröm Kisvarsányban:
1 órája
Pénzt ad a nyugdíjasoknak az önkormányzat
A község képviselő-testülete 25 ezer forinttal támogatja a 60 pluszos nőket és a 65 éven felüli férfiakat.
Jövedelemplafonhoz kötött a 25 ezer forintos anyagi segítség
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Nem jár automatikusan, alanyi jogon, kérelmezni kell, és kizárólag egy alkalommal vehető igénybe az a 25 ezer forintos juttatás, amelyet a kisvarsányi önkormányzat képviselő-testülete szavazott meg a községben élő nyugdíjasoknak. A helyhatóság tájékoztatása szerint a támogatás a 60. életévét betöltött nőknek és a 65. életévüket betöltött férfiaknak jár, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- a kérelmező életvitelszerűen Kisvarsányban él,
- nyugdíjas jogviszonyát igazolni tudja,
- havi jövedelme nem haladja meg a 350 ezer forintot,
- a kérelmet augusztus 22-ig benyújtja a szükséges mellékletekkel együtt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre