Pénzt ad a nyugdíjasoknak az önkormányzat

Nem jár automatikusan, alanyi jogon, kérelmezni kell, és kizárólag egy alkalommal vehető igénybe az a 25 ezer forintos juttatás, amelyet a kisvarsányi önkormányzat képviselő-testülete szavazott meg a községben élő nyugdíjasoknak. A helyhatóság tájékoztatása szerint a támogatás a 60. életévét betöltött nőknek és a 65. életévüket betöltött férfiaknak jár, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a kérelmező életvitelszerűen Kisvarsányban él,

nyugdíjas jogviszonyát igazolni tudja,

havi jövedelme nem haladja meg a 350 ezer forintot,

a kérelmet augusztus 22-ig benyújtja a szükséges mellékletekkel együtt.