Elismerés

1 órája

Elismerések nemzeti ünnepünk alkalmából – kiemelkedő munkájukért díjazták a vármegye kiválóságait

Nemzeti ünnepünk alkalmából számos vármegyei szakember és művész részesült rangos állami elismerésben.

Elismerések nemzeti ünnepünk alkalmából – kiemelkedő munkájukért díjazták a vármegye kiválóságait

Oláh János munkásságát is elismerték nemzeti ünnepünkön

Ahogyan arról hírt adtunk, nemzeti ünnepünk alkalmából számos vármegyénkben élő szakember, művész vehetett át elismeréseket. 

  • A belügyminiszter A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA több mint négy évtizeden át folytatott magas színvonalú oktató-nevelő munkája és közéleti tevékenysége elismeréseként OLÁH JÁNOS mesterpedagógusnak, Balkány város önkormányzati képviselőjének, a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatójának.
  • A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA közel három évtizede magas színvonalon végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként NAGY ATTILA rendőr törzszászlós úrnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Baktalórántháza Rendőrőrs, Rendészeti Alosztálya körzeti megbízottjának. 
