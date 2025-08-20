Elismerés
1 órája
Elismerések nemzeti ünnepünk alkalmából – kiemelkedő munkájukért díjazták a vármegye kiválóságait
Nemzeti ünnepünk alkalmából számos vármegyei szakember és művész részesült rangos állami elismerésben.
Oláh János munkásságát is elismerték nemzeti ünnepünkön
Forrás: Facebook
Ahogyan arról hírt adtunk, nemzeti ünnepünk alkalmából számos vármegyénkben élő szakember, művész vehetett át elismeréseket. A kitüntetettekről ezekben a cikkekben olvashat:
- A belügyminiszter A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA több mint négy évtizeden át folytatott magas színvonalú oktató-nevelő munkája és közéleti tevékenysége elismeréseként OLÁH JÁNOS mesterpedagógusnak, Balkány város önkormányzati képviselőjének, a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatójának.
- A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA közel három évtizede magas színvonalon végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként NAGY ATTILA rendőr törzszászlós úrnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Baktalórántháza Rendőrőrs, Rendészeti Alosztálya körzeti megbízottjának.
