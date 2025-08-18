Pofonegyszerű? Vagy mégsem? Ki fizeti meg a kőfelverődés okozta károkat?!

A gondozott kertekben és közterületeken – főleg, ha egy kis eső is segíti a növekedést –, akár kéthetente lehet(ne) füvet nyírni. A nyíregyháziak biztosan látták már a városüzemeltetés munkatársait fűnyírás közben: ha a parkokban nincs is erre szükség, a parkolóknál ponyvával védik az autókat a kőfelverődéstől. Tételezzük fel, hogy a családi házak előtti terület karbantartása közben ugyanígy járnak el a szomszédok. Ha mégsem, és megtörténik a baj, például egy felpattanó kavics berepeszti a szélvédőt, esetleg horpadást okoz, lehúzza a festéket a kocsiról, így vagy úgy, de elkerülhetetlen a kár rendezése.

Kőfelverődés: soha nem jön jókor, és nem mindegy, milyen biztosításunk van

Illusztráció: Shutterstock

Az otthonbiztosításon belül az általános felelősségbiztosítás téríti meg az ilyen jellegű kárt, kivéve, ha azt saját magunknak okozzuk. Mondok egy másik példát: a házunk előtt parkol valaki az autójával, a viharos szél kicsapja a kerti kaput és kárt tesz a kocsiban. Véletlenszerűen bekövetkező eseményről van szó, viharkárként jelenik meg, amiért szintén fizet a biztosító

– mondta el megkeresésünkre egy nyíregyházi biztosítási tanácsadó.

Kőfelverődés: elég a kötelező biztosítás?

A kőfelverődés az egyik leggyakoribb kiváltó oka a szélvédőhöz kapcsolódó káreseményeknek. Bár először nem tűnik komoly problémának, a javítása, cseréje jelentős költségekkel járhat, főleg, ha elhanyagoljuk a látszólag apró üvegsérülést. Persze a szélvédő mellett a karosszérián is keletkezhetnek sérülések, fényezési hibák, kisebb horpadások – írja honlapján az Eurorisk, hozzátéve: nem mindegy, hogy milyen biztosítással rendelkezünk.

A kötelező biztosítás ezekre a károkra általában nem nyújt fedezetet, mivel az kizárólag a másoknak okozott károkra vonatkozik, kivéve, ha bizonyítható, hogy egy másik autós okozta.

A casco biztosítás fedezheti az ilyen típusú károkat, de csak akkor, ha a szerződésben szerepel az üvegkár térítése. Sok biztosító külön tételként kezeli az üvegtöréses károkat, ezért mindig érdemes átnézni a szerződést vagy használni egy online kalkulátort, amellyel összehasonlíthatjuk a különböző casco ajánlatokat.

Érdekesség: az ilyen típusú károk áprilistól szeptemberig gyakoribbak. Ennek az egyik oka, hogy főként ebben az időszakban vannak az útfelújítások.