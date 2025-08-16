1 órája
Komoró világhírű kézimunkacsodái (fotókkal)
Komoróban 2017 óta működik a helyi varroda, ahol jelenleg 10 fő dolgozik nap mint nap nagy odaadással. Munkájuk nemcsak Komoró gazdasági életéhez járul hozzá, hanem méltó példája annak is, hogyan lehet egy kis közösségből nagy dolgokat alkotni - számolt be róla közösségi oldalán dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő.
Komoró varrodájából Tokióba, Floridába...
A komorói varroda termékei eljutottak már New Yorkba, Sydney-be, Tokióba, Londonba, Németországba, Floridába és Erdélybe is – ez önmagáért beszél!
Komoró világhírű kézimunkacsodáiFotók: dr. Seszták Miklós közösségi oldala
Az elmúlt években részt vettek több jelentős országos és helyi eseményen:
– 2024 decemberében és 2025 áprilisában a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. adventi és húsvéti vásárán,
– az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon, ahová idén újra meghívást kaptak,
– minden évben ott vannak Mándokon a Mikulás-napi, illetve Záhonyban a Luca-napi vásáron is.
Hálás köszönet illeti a varroda minden dolgozóját és mindazokat, akik segítik ezt a példaértékű munkát.
Komoró ismét megmutatta: ha összefogunk, a világ is karnyújtásnyira kerülhet! – zárta gondolatait dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő.
Komoró mintegy 1100 lelkes település Kisvárdától 10 kilométerre, a helységben újjáalakult a futballcsapat, úgyhogy a kézimunka csodái mellett immár lábbal is maradandót alkothatnak a falubeliek.