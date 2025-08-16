augusztus 16., szombat

Messzeföldön híresek

1 órája

Komoró világhírű kézimunkacsodái (fotókkal)

Címkék#Komoróban#varroda#kézimunka

Szon.hu
Komoró világhírű kézimunkacsodái (fotókkal)

Komoróban 2017 óta működik a helyi varroda, ahol jelenleg 10 fő dolgozik nap mint nap nagy odaadással. Munkájuk nemcsak Komoró gazdasági életéhez járul hozzá, hanem méltó példája annak is, hogyan lehet egy kis közösségből nagy dolgokat alkotni - számolt be róla közösségi oldalán dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő.

Komoró varroda Seszták
Komoró varrodájának termékei Fotó: dr. Seszták Miklós közösségi oldala

Komoró varrodájából Tokióba, Floridába...

A komorói varroda termékei eljutottak már New Yorkba, Sydney-be, Tokióba, Londonba, Németországba, Floridába és Erdélybe is – ez önmagáért beszél!

Komoró világhírű kézimunkacsodái

Fotók: dr. Seszták Miklós közösségi oldala

Az elmúlt években részt vettek több jelentős országos és helyi eseményen:
– 2024 decemberében és 2025 áprilisában a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. adventi és húsvéti vásárán,
– az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon, ahová idén újra meghívást kaptak,
– minden évben ott vannak Mándokon a Mikulás-napi, illetve Záhonyban a Luca-napi vásáron is.
Hálás köszönet illeti a varroda minden dolgozóját és mindazokat, akik segítik ezt a példaértékű munkát.
Komoró ismét megmutatta: ha összefogunk, a világ is karnyújtásnyira kerülhet! – zárta gondolatait dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő.
Komoró mintegy 1100 lelkes település Kisvárdától 10 kilométerre, a helységben újjáalakult a futballcsapat, úgyhogy a kézimunka csodái mellett immár lábbal is maradandót alkothatnak a falubeliek.   
 

 

 

