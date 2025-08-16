Komoró világhírű kézimunkacsodái (fotókkal)

Komoróban 2017 óta működik a helyi varroda, ahol jelenleg 10 fő dolgozik nap mint nap nagy odaadással. Munkájuk nemcsak Komoró gazdasági életéhez járul hozzá, hanem méltó példája annak is, hogyan lehet egy kis közösségből nagy dolgokat alkotni - számolt be róla közösségi oldalán dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő.

Komoró varrodájának termékei Fotó: dr. Seszták Miklós közösségi oldala

Komoró varrodájából Tokióba, Floridába...

A komorói varroda termékei eljutottak már New Yorkba, Sydney-be, Tokióba, Londonba, Németországba, Floridába és Erdélybe is – ez önmagáért beszél!