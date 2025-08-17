augusztus 17., vasárnap

Hihetetlen, hogy mennyien nem ismerik a KRESZ-t! Ezt a szabályt mindenkinek be kell tartania

Vannak autósok, akiknek nem sikerül minden szabályt betartani, legyen szó gyorshajtásról vagy parkolásról. Sokaknak gondot okoz a körforgalom.

Szon.hu

Rengeteg sofőrnek sajnálatos módon még mindig nem sikerül helyesen alkalmazni a körforgalomra vonatkozó szabályokat. Sok olyan autós van, aki inkább elkerüli a körforgalmat, nehogy olyan helyzetbe kerüljön, amit nem tud kezelni. Lehet, hogy van, aki jobban is teszi, mert nap mint nap találkozni egy klasszikus körforgalmat érintő kresz-hibával - írja társportálunk, a boon.hu.

körforgalom
A körforgalom elhagyásának is vannak szabályai
Illusztráció: MW-Archív

A legidegesítőbb szabálytalanság a körforgalomban

Biztos, hogy mindenkivel előfordult már, hogy amikor be szeretne hajtani egy körforgalomba és az elsőbbségadás helyes alkalmazásával arra vár, hogy a már a körforgalomban közlekedő, balról érkező jármű után elindulhasson. Viszont a másik sofőr hamarabb, irányjelzés nélkül hagyja el a kereszteződést nem törődve azzal, hogy a várakozó jármű így már régen elindulhatott volna. 

Ezzel a szabálytalankodó feltartja a forgalmat, valamint olykor dudálásra ösztönzi a türelmetlen autósokat.

Az első szabály

Pont a fent említett elsőbbségadás kötelező szabály az első, amit a körforgalomban való közlekedésnél tudni kell. A belépéskor mindig elsőbbséget kell adni a körben haladó járművek részére, vagyis annak van elsőbbsége, aki már a bent van a körforgalomban. Ez azért a legfontosabb szabály, mert ennem figyelmen kívül hagyása okozza a legtöbb balesethez. 

Csak akkor szabad behajtani a körforgalomba, ha meggyőződtünk róla, hogy másokat nem veszélyeztetünk.

Irányjelző a körforgalomban

Ahogyan azt fentebb is írtuk, rengetegen elfelejtik használni az irányjelzőt a körforgalomban, pedig ez kulcsfontosságú szerepet játszik annak hivatásszerű működésében. A körforgalomba belépést nem kell jelezni, de kilépés előtt mindig – célszerű időben – kellene, hogy a többi autós tisztában lehessen a szándékkal.

A megfelelő sebesség megválasztása

A körforgalomban is nagyon fontos, hogy optimális sebességgel közlekedjünk. Ez azért szükséges, mert a túl gyors haladás lecsökkenti a reakcióidőt, a túl lassú haladás viszont megtévesztő lehet, félreértéseket szülhet. Az optimális sebesség általában 30 kilométer/óra körül mozog, de ez függhet a körforgalom méretétől és a közlekedési szituációtól is.

Nem csak autósok vannak

A körforgalomban nem csak autósok közlekedhetnek. Számítanunk kell kerékpárosra, gyalogosra is, velük pedig különösen óvatosnak kell lennünk, mert sokkal sebezhetőbbek. 

A gyalogátkelőknél mindig adjuk meg a gyalogosnak az elsőbbséget, valamint kiemelten figyeljünk a kerékpárosokra is.

 

