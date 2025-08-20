augusztus 20., szerda

Környezetszépítés

1 órája

Kórházi zöld forradalom: virágok és padok mindenhol

Címkék#kórház#SZÉP ” – Szépíts , Építs , Parkosít#Nyíregyháza

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház 2025 júniusában hagyományteremtő céllal útjára indította a „SZÉP” – Szépíts, Építs, Parkosíts projektet.

Szon.hu

 – A kezdeményezés célja a kórházi környezet zöldítése, a pihenőövezetek fejlesztése és a látogatók, betegek, dolgozók számára barátságosabb, kényelmesebb terek kialakítása  – írja a kórház közösségi oldalán. 

Forrás: nyiregyhaza.hu 

 – Első lépésként a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház területén található közel 70 darab kő virágládába tartós, télálló és szárazságtűrő növények – például levendula – kerültek. Ezek nemcsak esztétikusak, hanem hosszú távon is biztosítják a virágládák rendezett, ápolt megjelenését.

A célunk, hogy a kórház ne csupán gyógyító hely legyen, hanem olyan környezet is, ahol a betegek, hozzátartozóik és munkatársaink egyaránt nyugalmat és feltöltődést találhatnak.

 – A hosszabb távú tervek között szerepel modern, mégis természetközeli parkosított udvar és pihenőzóna kialakítása padokkal és ülőboxokkal, amelyek kellemes időben lehetőséget nyújtanak a szabadtéri kikapcsolódásra. A projektet a nemzetközileg is elismert CSL Behring Kft. támogatta, amely nemcsak anyagi hozzájárulást biztosított, hanem munkavállalóik közül 12 fő személyesen is részt vett a növények ültetésében. A munkálatok 2025. június 18-án indultak el, a főbejárat és a Szülészeti tömb közötti fás részen. Köszönjük a CSL Behring Kft. vezetőinek és dolgozóinak a hozzájárulást és a közös munkát, amelynek eredményeként a kórházi környezet egyre inkább a gyógyulás és a feltöltődés helyszínévé válhat. Vigyázzunk együtt a park szépségeire, hogy hosszú időn át örömet nyújthassanak mindenkinek, aki belép a kórház kapuján– áll a bejegyzésben. 

Forrás: nyiregyhaza.hu

