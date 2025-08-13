2 órája
Megfürdették ezt a beregi erdőt – a Vizet a tájba! program a válasz a vízhiányra
A vízgazdálkodásért felelős államtitkár szerint a vízhiány nem csak átmeneti, hanem egy tartós probléma, amit kezelni kell. A 4,7 milliárd forintos országos forráskeretből megvalósuló program a beregi Kőris-erdő ökoszisztémáját védi és erősíti.
Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke (balról), dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár - utóbbi nyitotta meg a zsilipet a Beregi Árapasztó Tarpa felőli gátján és elindult a Beregi-síkság felé egy újabb csatornán a víz
Fotó: Tudósítónktól
A hazai gazdálkodók és a döntéshozók különböző módokon igyekeznek alkalmazkodni a klímaváltozás miatt megváltozott körülményekhez, gazdálkodási feltételekhez. Az egyik ilyen módszer, hogy több helyen vizet emelnek ki a Tiszából, és azt csatornákba vezetik, bővítve az öntözési lehetőségeket, mérsékelve ezzel az aszályt. Van egy ilyen terület vármegyénkben is, a Beregben, itt azonban nem csupán csatornákba vezetik a folyó vizét, hanem a Kőris-erdő is kap belőle.
Harminc hektáron árasztják el vízzel a Kőris-erdőt
A Gulács és Tarpa között húzódó Kőris-erdőbe egy vízpótló csatornának és egy áteresznek köszönhetően jut el a Tisza vize, köszönhetően a WWF Magyarország, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) és az Energiaügyi Minisztérium együttműködésének. A projekt része a Vizet a tájba! elnevezésű komplex stratégiának, mely a jövő vízellátásának mezőgazdasági alapját képezheti.
A vízügy és a gazdák összefognak – elindult a Vizet a tájba! program
A Kőris-erdőben közel harminc hektáron biztosítják a vízpótlást azzal, hogy az erdő egy része néhány héten keresztül átlagosan 20-30 centiméter mély, mintegy 80 ezer köbméter térfogatú vízborítást kap. A programról a szóban forgó területen, a Kőris-erdő határában tartottak sajtótájékoztatót szerdán. V. Németh Zsolt szerint a Beregben, a Kőris-erdőben egy példaértékű vízügyi beavatkozás eredményeit tudják most megmutatni.
A vízhiány nem csak átmeneti kihívás
Az elmúlt évek időjárása alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a vízhiány nem egy átmeneti, hanem egy tartós kihívás, ehhez alkalmazkodni kell. Nem csak a mezőgazdaságban, ez egy ökológiai-társadalmi-gazdasági ügy egyaránt.
– fogalmazott az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára.
Felhívta a figyelmet: a kormány szinte az ország teljes területére aszály-veszélyhelyzetet hirdetett a közelmúltban, és elkülönítettek 4,7 milliárd forintot a különféle vízmegtartási és vízvisszatartási projektekre, ebből a keretből valósulhatott meg a Kőris-erdei program is.
Az államtitkár hozzátette, a Bereg érzékeny a vízhiányra, de egyben kivételes lehetőségeket is magában rejt.
- A Tisza árhullámai
- a belvizes területek
- a meglévő csatornahálózat
- és a természetes vízjárta területek
megfelelően összehangolt kezelésével nem csak a magyar termőföldeket, hanem az erdőket, a vizes élőhelyeket és a települési környezetet is életben tudjuk tartani – emelte ki a vízügyi államtitkár.
Nagy a baj? Több hektár áll víz alatt! Elöntötte a tiszakóródi gazda legelőjét a Tisza és a Túr (fotó, videó)
Ahol sikerült a vizet a tájba tartani, ott a természet gyorsan válaszol. Újra megjelennek a madarak, a halak, a kétéltűek, rovarok, és a növényzet is új erőre kap
– mondta V. Németh Zsolt.
Dr. Tilki Attila szerint a klímaváltozás, az elmúlt évek, illetve az előttünk álló száraz, aszályos esztendők fényében felértékelődik a vízvisszatartás és a vízmegtartás szerepe.
A mai világban már luxus csak úgy elengedi a folyó- és belvizeket, ezért is kap kiemelt szerepet vármegyénkben, a Beregben és a Szatmárban a Vizet a tájba! program
– fogalmazott a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, a Kőris-erdőbe engedett víz segít megemelni a talajvízszintet, illetve védi és óvja az ökoszisztémát, hiszen az erdő állatok, s madarak természetes élőhelye.
Rövid időn belül színes élővilág jelenik meg
Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója elmondta, a Kőris-erdőhöz jellegű beavatkozások a klímaváltozáshoz alkalmazkodás részét képezik. A vízmegtartás pozitívan hat a természet más szegmensére is, hiszen az olyan területeken, ahol sikerül vizet juttatni a tájba, rövid időn belül színes élővilág jelenik meg.
A mostani vízpótlás nem valósulhatott volna meg, ha a Kőris-erdő tulajdonosai nem járulnak ehhez hozzá. A magántulajdonosok, köztük egy tarpai erdőbirtokossági társulat és a Nyírerdő Zrt. támogató hozzáállásukkal jó példát mutatnak más gazdálkodóknak.
Földterületeket is árasztottak már el
A szerdai sajtótájékoztatón részt vett Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) műszaki főigazgató-helyettese is, aki a régiót érintő vízmegtartási és vízvisszatartási projektet szakmai tartalmáról beszélt.
Jobb lesz felkészülni! Ezt a három szabolcsi települést biztosan elárasztja a Tisza
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a működési területén lévő 6 vízhiánykezelő körzetben több helyszínen végzi a vízpótlást, valamint ezen célhoz kapcsolódó vízépítési és gépészeti tárgyú beavatkozásokat az Aszályvédelmi Akcióterv, valamint a „Vizet a tájba!” program keretében. A Tivadar közelében telepített, kezdetben kettő, jelenleg négy nagyteljesítményű szivattyúval végzi a vízügyi igazgatóság a beregi öblözet vízellátását, melynek köszönhetően a fő vízpótlási útvonalon eddig több mint 40 kilométer csatornameder feltöltéséről gondoskodott. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik a beregi csatornák melletti területek elárasztására is, melyet több civil szervezet is szorgalmaz.
Nézze meg az OVF videóját, amit még korábban egy vármegyei gazdálkodóval készített, akinek a legelőjét elárasztották a Tisza és a Túr vizével!
Almahorror: nyakunkon minden idők leggyengébb termése! Brutális piaci árak várhatóak!
Al di Meola, Goran Bregovic és a francia Vangelis: ők voltak a VIDOR eddigi legnagyobb sztárjai (fotókkal)
Ultra-jubileum: 30 éves a Mastiffs, akiknek Nyíregyháza a szívük városa