Közös összefogás

1 órája

Megfürdették ezt a beregi erdőt – a Vizet a tájba! program a válasz a vízhiányra

Címkék#Tisza#V Németh Zsolt#Beregben#Kőris-erdő#WWF Magyarország

A vízgazdálkodásért felelős államtitkár szerint a vízhiány nem csak átmeneti, hanem egy tartós probléma, amit kezelni kell. A 4,7 milliárd forintos országos forráskeretből megvalósuló program a beregi Kőris-erdő ökoszisztémáját védi és erősíti.

Tarnavölgyi Gergely
Megfürdették ezt a beregi erdőt – a Vizet a tájba! program a válasz a vízhiányra

Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke (balról), dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár - utóbbi nyitotta meg a zsilipet a Beregi Árapasztó Tarpa felőli gátján és elindult a Beregi-síkság felé egy újabb csatornán a víz

Fotó: Wachteinheim József

A hazai gazdálkodók és a döntéshozók különböző módokon igyekeznek alkalmazkodni a klímaváltozás miatt megváltozott körülményekhez, gazdálkodási feltételekhez. Az egyik ilyen módszer, hogy több helyen vizet emelnek ki a Tiszából, és azt csatornákba vezetik, bővítve az öntözési lehetőségeket, mérsékelve ezzel az aszályt. Van egy ilyen terület vármegyénkben is, a Beregben, itt azonban nem csupán csatornákba vezetik a folyó vizét, hanem a Kőris-erdő is kap belőle. 

Elárasztották a Tisza vizével a Kőris-erdőt a Beregben
V. Németh Zsolt államtitkár is beszédet mondott a beregi Kőris-erdő mellett megtartott sajtótájékoztatón
Fotó: Wachteinheim József

Harminc hektáron árasztják el vízzel a Kőris-erdőt

A Gulács és Tarpa között húzódó Kőris-erdőbe egy vízpótló csatornának és egy áteresznek köszönhetően jut el a Tisza vize, köszönhetően a WWF Magyarország, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) és az Energiaügyi Minisztérium együttműködésének. A projekt része a Vizet a tájba! elnevezésű komplex stratégiának, mely a jövő vízellátásának mezőgazdasági alapját képezheti.

A Kőris-erdőben közel harminc hektáron biztosítják a vízpótlást azzal, hogy az erdő egy része néhány héten keresztül átlagosan 20-30 centiméter mély, mintegy 80 ezer köbméter térfogatú vízborítást kap.  A programról a szóban forgó területen, a Kőris-erdő határában tartottak sajtótájékoztatót szerdán. V. Németh Zsolt szerint a Beregben, a Kőris-erdőben egy példaértékű vízügyi beavatkozás eredményeit tudják most megmutatni.

A vízhiány nem csak átmeneti kihívás

Az elmúlt évek időjárása alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a vízhiány nem egy átmeneti, hanem egy tartós kihívás, ehhez alkalmazkodni kell. Nem csak a mezőgazdaságban, ez egy ökológiai-társadalmi-gazdasági ügy egyaránt. 

– fogalmazott az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára.

Az elárasztás a Kőris-erdő ökoszisztémáját védi 
Fotó: WWF, Bicsák Boglárka

Felhívta a figyelmet: a kormány szinte az ország teljes területére aszály-veszélyhelyzetet hirdetett a közelmúltban, és elkülönítettek 4,7 milliárd forintot a különféle vízmegtartási és vízvisszatartási projektekre, ebből a keretből valósulhatott meg a Kőris-erdei program is. 

Az államtitkár hozzátette, a Bereg érzékeny a vízhiányra, de egyben kivételes lehetőségeket is magában rejt. 

  • A Tisza árhullámai
  • a belvizes területek
  • a meglévő csatornahálózat
  • és a természetes vízjárta területek 

megfelelően összehangolt kezelésével nem csak a magyar termőföldeket, hanem az erdőket, a vizes élőhelyeket és a települési környezetet is életben tudjuk tartani – emelte ki a vízügyi államtitkár. 

Ahol sikerült a vizet a tájba tartani, ott a természet gyorsan válaszol. Újra megjelennek a madarak, a halak, a kétéltűek, rovarok, és a növényzet is új erőre kap

– mondta V. Németh Zsolt.

Dr. Tilki Attila szerint a klímaváltozás, az elmúlt évek, illetve az előttünk álló száraz, aszályos esztendők fényében felértékelődik a vízvisszatartás és a vízmegtartás szerepe.

A mai világban már luxus csak úgy elengedi a folyó- és belvizeket, ezért is kap kiemelt szerepet vármegyénkben, a Beregben és a Szatmárban a Vizet a tájba! program

– fogalmazott a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, a Kőris-erdőbe engedett víz segít megemelni a talajvízszintet, illetve védi és óvja az ökoszisztémát, hiszen az erdő állatok, s madarak természetes élőhelye.

Rövid időn belül színes élővilág jelenik meg

Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója elmondta, a Kőris-erdőhöz jellegű beavatkozások a klímaváltozáshoz alkalmazkodás részét képezik. A vízmegtartás pozitívan hat a természet más szegmensére is, hiszen az olyan területeken, ahol sikerül vizet juttatni a tájba, rövid időn belül színes élővilág jelenik meg.

A mostani vízpótlás nem valósulhatott volna meg, ha a Kőris-erdő tulajdonosai nem járulnak ehhez hozzá. A magántulajdonosok, köztük egy tarpai erdőbirtokossági társulat és a Nyírerdő Zrt. támogató hozzáállásukkal jó példát mutatnak más gazdálkodóknak.

Földterületeket is árasztottak már el

A szerdai sajtótájékoztatón részt vett Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) műszaki főigazgató-helyettese is, aki a régiót érintő vízmegtartási és vízvisszatartási projektet szakmai tartalmáról beszélt.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a működési területén lévő 6 vízhiánykezelő körzetben több helyszínen végzi a vízpótlást, valamint ezen célhoz kapcsolódó vízépítési és gépészeti tárgyú beavatkozásokat az Aszályvédelmi Akcióterv, valamint a „Vizet a tájba!” program keretében. A Tivadar közelében telepített, kezdetben kettő, jelenleg négy nagyteljesítményű szivattyúval végzi a vízügyi igazgatóság a beregi öblözet vízellátását, melynek köszönhetően a fő vízpótlási útvonalon eddig több mint 40 kilométer csatornameder feltöltéséről gondoskodott. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik a beregi csatornák melletti területek elárasztására is, melyet több civil szervezet is szorgalmaz.

Nézze meg az OVF videóját, amit még korábban egy vármegyei gazdálkodóval készített, akinek a legelőjét elárasztották a Tisza és a Túr vizével!

 

