Megfürdették ezt a beregi erdőt – a Vizet a tájba! program a válasz a vízhiányra

A hazai gazdálkodók és a döntéshozók különböző módokon igyekeznek alkalmazkodni a klímaváltozás miatt megváltozott körülményekhez, gazdálkodási feltételekhez. Az egyik ilyen módszer, hogy több helyen vizet emelnek ki a Tiszából, és azt csatornákba vezetik, bővítve az öntözési lehetőségeket, mérsékelve ezzel az aszályt. Van egy ilyen terület vármegyénkben is, a Beregben, itt azonban nem csupán csatornákba vezetik a folyó vizét, hanem a Kőris-erdő is kap belőle.

V. Németh Zsolt államtitkár is beszédet mondott a beregi Kőris-erdő mellett megtartott sajtótájékoztatón

Fotó: Wachteinheim József

Harminc hektáron árasztják el vízzel a Kőris-erdőt

A Gulács és Tarpa között húzódó Kőris-erdőbe egy vízpótló csatornának és egy áteresznek köszönhetően jut el a Tisza vize, köszönhetően a WWF Magyarország, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) és az Energiaügyi Minisztérium együttműködésének. A projekt része a Vizet a tájba! elnevezésű komplex stratégiának, mely a jövő vízellátásának mezőgazdasági alapját képezheti.