augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emelkedik...

1 órája

Ugye, nem?! Visszatér a rémálom, amit már szinte elfelejtettünk?

Címkék#koronavírus#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#NNGYK#Nyíregyháza

A következő hetekben nőni fog a megbetegedések száma. Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.

Szon.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint országos szinten emelkedett az év 34. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja. Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is többeknél újra előjöhetnek a tünetek.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint országosan emelkedik a koronavírus koncentrációja a szennyvízben.
Visszatér a koronavírus? A következő hetekben biztosan több beteg lesz
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A koronavírus nem tűnt el, csak átalakult

Emelkedést tapasztaltak Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszeg, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest északi, déli és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ éppen ezért felhívja a figyelmet arra, hogy a szennyvízminták alapján a következő hetekben biztosan emelkedni fog a koronavírussal fertőzött betegek száma. 

Az NNGYK ugyanakkor megnyugtató információt is közölt, mint írják, valamennyi jelenleg kimutatható variáns a BA.2.86 variánsból fejlődött leszármazási vonal, így nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu