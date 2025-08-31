Ugye, nem?! Visszatér a rémálom, amit már szinte elfelejtettünk?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint országos szinten emelkedett az év 34. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja. Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is többeknél újra előjöhetnek a tünetek.

Visszatér a koronavírus? A következő hetekben biztosan több beteg lesz

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A koronavírus nem tűnt el, csak átalakult

Emelkedést tapasztaltak Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszeg, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest északi, déli és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ éppen ezért felhívja a figyelmet arra, hogy a szennyvízminták alapján a következő hetekben biztosan emelkedni fog a koronavírussal fertőzött betegek száma.

Az NNGYK ugyanakkor megnyugtató információt is közölt, mint írják, valamennyi jelenleg kimutatható variáns a BA.2.86 variánsból fejlődött leszármazási vonal, így nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget.