Bejelentette a rendőrségen, hogy eltűnt a lottója – azóta is körözik a szelvényt
Murphy törvénye szerint, ami elromolhat, az el is romlik. Ha a rendőrség szemszögéből nézzük a szállóigévé vált igazságot, kijelenthetjük, hogy az a tárgy, amelyik eltűnhet, az előbb vagy utóbb el is tűnik. Ha pedig fontos a tulajdonosának, felkerül a körözési listák valamelyikére abban a reményben, hogy sikerül megtalálni és visszaadni.
Megdöbbentő adatok: a rendőrség hivatalosa oldalán feltűntetett adatok szerint elfogatóparancs alapján több mint tízezer embert köröznek az országban. Az eltűntek, ismeretlen helyen lévők száma is közelít a kétezer-ötszázhoz, de eltűnt fegyverek, ellopott műkincsek, sőt még különös használati tárgyak is szerepelnek a rendőrségi körözési listákon. Utóbbiak között már csak azért érdemes böngészni, mert egy-egy betörésről, lopásról szóló hírt olvasva gyakran felmerül bennünk, hogy mégis miért emel el bárki egy használt vércukorszint-mérőt, pótkocsi vonórudat, víz-, gáz- vagy villanyórát, e-cigit. De a körözött tárgyak között akad lottószelvény és boka köré erősíthető rendőrségi nyomkövető is.
A rendőrség honlapján szereplő Dolog körözések alatt több kategóriát is találunk. Ilyen például
- az állat és növény, ahol főkként eltűnt juhok, szarvasmarhák és kutyák szerepelnek,
- a közlekedési eszközök és alkatrészek között rendszámokat, hajómotorokat, légi, vízi és közúti járműveket találunk,
- önálló kategória a kerékpár, amiből közel háromezer szerepel a körözési listán.
- Valamivel kevesebb, mint négyszáz fegyvert keresnek,
- megközelítőleg 30 ezer okmány, személyi és szolgálati igazolvány, jogosítvány, útlevél, lakcímkártya veszett el az elmúlt években,
- illetve több ezren várják haza a kertben és barkácsolás során használt szerszámaikat, eszközeiket.
Körözés alatt: mit csinált a tolvaj az ellopott kotrógéppel?
Ezekbe csak belelestünk, átpörgettünk őket, mert főleg az érdekelt minket, mit lapul az Egyéb egyedi azonosítóval rendelkező dolog körözés fül alatt. Senkit ne tévesszen meg a tárgyilagos elnevezés, kifejezetten érdekes, amit itt találtunk.
Szépség és egészség alkategóriában szerepel például babakocsi, aminek tavaly novemberben veszett nyoma Miskolcon, budapesti építési lámpa és Szombathelyről eltűnt orrfűrész – ezek ára néhány tízezertől több százezer forintig terjedhet. Vannak azonban borsosabb tételek, amiket érthető módon szeretnének visszakapni a tulajdonosaik. Szerepel a körözési listán egy fekete Fabergé Scheherazade váza, amit újonnan 920 dollárért, aktuális árfolyamon 313 ezer forintért vásárolhatunk meg. Legalább háromszázezer forintba került a pótlása annak a hallásvizsgáló szűrőaudiométernek is, amit még 2021-ben tulajdonítottak el Veszprémben. A tavaly télen Budapesten ellopott HeartSine Samaritan félautomata defibrillátort akciósan már félmillió forintért is be lehet szerezni, de átlagosan 600 ezer forintra rúg az ára egy ilyen készüléknek.
Rengeteg hétköznapi és elektromos rollert, biciklit, motorkerékpárt köröznek, végtelen az eltűnt ékszerek listája, de sokan szeretnék visszakapni a búvárszivattyújukat, karórájukat. Találunk a tételek között
- bontókalapácsot, szögbelövőt, sarokcsiszolót, ütvecsavarozót, hegesztőgépet,
- étkezőgarnitúrát,
- golfkocsit, kotrógépet, crossmotort,
- sőt, még elektromos kerekesszéket is, amit aztán már tényleg – mondjuk ki őszintén – pofátlanság ellopni!
A rendőrségi körözési listákat böngészve több kérdés is felmerült bennünk: mégis ki volt az, aki bejelentette a lottószelvényei eltűnését? Mi járt a fejében annak, aki ellopott egy méhkaptárt? Végül, de nem utolsósorban: milyen arcot vághatott, aki kibontotta azt Veszprémben ellopott vagy megtalált pénzeszsákot, ami régi, valószínűleg értéktelen érméket rejtett?
