Bejelentette a rendőrségen, hogy eltűnt a lottója – azóta is körözik a szelvényt

Megdöbbentő adatok: a rendőrség hivatalosa oldalán feltűntetett adatok szerint elfogatóparancs alapján több mint tízezer embert köröznek az országban. Az eltűntek, ismeretlen helyen lévők száma is közelít a kétezer-ötszázhoz, de eltűnt fegyverek, ellopott műkincsek, sőt még különös használati tárgyak is szerepelnek a rendőrségi körözési listákon. Utóbbiak között már csak azért érdemes böngészni, mert egy-egy betörésről, lopásról szóló hírt olvasva gyakran felmerül bennünk, hogy mégis miért emel el bárki egy használt vércukorszint-mérőt, pótkocsi vonórudat, víz-, gáz- vagy villanyórát, e-cigit. De a körözött tárgyak között akad lottószelvény és boka köré erősíthető rendőrségi nyomkövető is.

Körözések: a rendőrség listáján nyomkövető is szerepel

Illusztráció: internet

A rendőrség honlapján szereplő Dolog körözések alatt több kategóriát is találunk. Ilyen például

az állat és növény, ahol főkként eltűnt juhok, szarvasmarhák és kutyák szerepelnek,

a közlekedési eszközök és alkatrészek között rendszámokat, hajómotorokat, légi, vízi és közúti járműveket találunk,

önálló kategória a kerékpár, amiből közel háromezer szerepel a körözési listán.

Valamivel kevesebb, mint négyszáz fegyvert keresnek,

megközelítőleg 30 ezer okmány, személyi és szolgálati igazolvány, jogosítvány, útlevél, lakcímkártya veszett el az elmúlt években,

illetve több ezren várják haza a kertben és barkácsolás során használt szerszámaikat, eszközeiket.

Körözés alatt: mit csinált a tolvaj az ellopott kotrógéppel?

Ezekbe csak belelestünk, átpörgettünk őket, mert főleg az érdekelt minket, mit lapul az Egyéb egyedi azonosítóval rendelkező dolog körözés fül alatt. Senkit ne tévesszen meg a tárgyilagos elnevezés, kifejezetten érdekes, amit itt találtunk.

Szépség és egészség alkategóriában szerepel például babakocsi, aminek tavaly novemberben veszett nyoma Miskolcon, budapesti építési lámpa és Szombathelyről eltűnt orrfűrész – ezek ára néhány tízezertől több százezer forintig terjedhet. Vannak azonban borsosabb tételek, amiket érthető módon szeretnének visszakapni a tulajdonosaik. Szerepel a körözési listán egy fekete Fabergé Scheherazade váza, amit újonnan 920 dollárért, aktuális árfolyamon 313 ezer forintért vásárolhatunk meg. Legalább háromszázezer forintba került a pótlása annak a hallásvizsgáló szűrőaudiométernek is, amit még 2021-ben tulajdonítottak el Veszprémben. A tavaly télen Budapesten ellopott HeartSine Samaritan félautomata defibrillátort akciósan már félmillió forintért is be lehet szerezni, de átlagosan 600 ezer forintra rúg az ára egy ilyen készüléknek.