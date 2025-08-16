Körözött keveredett konfliktusba kerékpárosként - kórházba kerültek

Rendőröket és mentőket láttak szombaton Nyíregyházán, az Orosi útnál, a Virágfürt utca közelében. Mint kiderült, egy kerékpáros és egy elektromos rolleres keveredett tettlegességig fajuló szó- és ütésváltásba. A pontos körülmények nem ismertek, annyi viszont biztos, hogy a bringásról kiderült: körözött személy. Mindketten könnyű sérülést szenvedtek, a kórházi ellátás után a kerékpárost bilincsben vezették el a rendőrök. Futballnyelven szólva, öngólt rúgott...