augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lebuktatta önmagát

25 perce

Körözött keveredett konfliktusba kerékpárosként - kórházba kerültek

Címkék#bringás#Nyíregyháza#rolleres#konfliktus#Virágfürt utca

Szokatlan eset történt szombaton Nyíregyházán. Az Orosi útnál tettlegességig fajult az összeszólalkozás. Kiderült, a konfliktust kezdeményező kerékpáros körözött személy, az elektromos rolleres csípte a szemét.

Szon.hu
Körözött keveredett konfliktusba kerékpárosként - kórházba kerültek

Rendőröket és mentőket láttak szombaton Nyíregyházán, az Orosi útnál, a Virágfürt utca közelében. Mint kiderült, egy kerékpáros és egy elektromos rolleres keveredett tettlegességig fajuló szó- és ütésváltásba. A pontos körülmények nem ismertek, annyi viszont biztos, hogy a bringásról kiderült: körözött személy. Mindketten könnyű sérülést szenvedtek, a kórházi ellátás után a kerékpárost bilincsben vezették el a rendőrök. Futballnyelven szólva, öngólt rúgott...

 

körözött kerékpáros rolleres
Körözött személyt fogtak el Fotó: Bordás Béla

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu