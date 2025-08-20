37 perce
Kiderült, ki lett Nyíregyháza díszpolgára! Megemlékeztek az államalapításról a vármegyeszékhelyen is (galériával)
A nyíregyházi ünnepséget a Váci Mihály Kulturális Központban rendezték. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere gratulált a város díszpolgárának, illetve az Inczédy György Életmű-díjasoknak.
Képünkön balról: dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Kertész András, Telepóczkiné Farkas Márta, Szabó Dénesné, Bosnyák István, dr. Kovács Ferenc polgármester
Fotó: Sipeki Péter
Különleges nap ez a mai – kezdte a Váci Mihály Kulturális Központban megtartott, augusztus 20-ai ünnepi beszédét dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Kiemelte, ma nem a hétköznapi rohanáson van a hangsúly, hanem az ünneplésen, hiszen az államalapítás mellett ilyenkor emlékezünk meg az új kenyérről, és aratjuk le a munka gyümölcsét.
Dr. Kovács Ferenc szerint egységeben él az erő
Ma kicsit magunkat is ünnepeljük. Ez a város tudja, mit jelent együtt, közösen dolgozni. Valljuk, hogy egységben az erő, legyen szó kultúráról, gazdaságról, oktatásról
- fogalmazott Nyíregyháza polgármestere.
Hozzátette, azon dolgoznak, hogy továbbra is élhető és szerethető maradjon a város, így továbbra is prioritás marad az ipari park és a kulturális negyed fejlesztése, illetve a fiatalok helyben tartása
Van mire, és kikre büszkének lennünk
- utalt vármegyei űrhajósaink, Farkas Bertalan és Kapu Tibor állami kitüntetésére a polgármester.
A városvezető szerint a jövő nem önmagától épül, de együtt képesek vagyunk bármire. Ünnepi beszédében kiemelte: továbbra is azon dolgozik majd a városvezetés, hogy Nyíregyháza megmaradjon a mostani fejlődési pályán.
Szent István is hosszú távon gondolkodott, mi is így teszünk
- zárta beszédét dr. Kovács Ferenc.
A nyíregyházi polgármester ünnepi beszéde után a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret. Ezt követően adták át az Inczédy György Életmű-díjakat, illetve kiderült, ki lett az idén Nyíregyháza díszpolgára.
Szent István ünnepe: díszpolgárt avattak NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
Nyíregyháza közgyűlése magas színvonalú tevékenységéért az Inczédy György Életmű –Díjat három személy részére adományozta. A díjakat dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere adta át.
Az idei díjazottak:
Bosnyák István a szüleitől átvett és működtetett kiskereskedelmi üzletek vezetőjeként - több évtizedes vállalkozói múlttal - igazi ikonná vált Nyíregyházán. Munkáját elkötelezettséggel, becsülettel, alázattal végezte. A személyes boldogulásán túl egész életében fontosnak tartotta a közösségért való munkát is: a Városi Református Egyházközség presbitereként, majd pénzügyi gondnokaként részt vett a Jókai Mór Református Általános Iskola egyházi átvételében, felújításában. Közreműködött az új parókia és gyülekezeti ház építésében, a Sóstói Milleneumi Templom alapkőletételében, majd felépítésében, valamint a Kálvineum Idősek Otthona alapításában is. A református kórházlelkészi szolgálatot is különösen a szívén viselte, évekig anyagi támogatásával segítette.
Kertész András okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, gépek tervezője, szakértője, a létesítés, építés-szerelés kivitelezés felelős műszaki vezetője. Jelenleg 14 szabadalmaztatott találmánya van. Részt vett többek között a Nyíregyházi Malomban fémsilók, valamint a Vetőmag Vállalat Tünde utcai telephelyén a vetőmagüzem és raktárak technológiai tervezésében is. Több díj tulajdonosa: a Farmer Expo – 2024 kiállításon elnyerte a vásári fődíjat, az Agromash EXPO – 2025 nemzetközi kiállításon pedig a különdíjat.
Szabó Dénesné szakmai és emberi életútja példaértékű. Több mint négy évtizeden keresztül a Vikár Sándor Zeneiskola megbecsült tanáraként generációk sorát indította el a zenei pályán, miközben nem csak szakmai tudásával, hanem emberségével, nevelői hivatástudatával is példát mutatott. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar fuvolaművészeként aktív résztvevője volt városunk és vármegyénk zenei életének, a Cantemus sikertörténetének a mai napig fáradhatatlan segítője.
A város díszpolgára lett a nyugalmazott építészmérnök
Nyíregyháza közgyűlése kimagasló tevékenységéért, megbecsülése és tisztelete jeléül Telepóczkiné Farkas Márta nyugalmazott építészmérnök, egykori oktató, az Idősügyi Tanács jelenlegi titkára részére a „Nyíregyháza Város Díszpolgára” címet adományozta.
Telepóczkiné Farkas Márta Nyíregyházán született, dolgozott fejlesztő mérnökként, tagja volt az Építész Kamarának, valamint tanított műszaki középiskolában és a Nyíregyházi Egyetem jogelődjében is. Negyven év munkaviszony után vonult nyugdíjba, de mindennapjait jelenleg is aktívan tölti. 2012 óta tagja a város Idősügyi Tanácsának, 2020-tól pedig annak titkára, amelyet szívvel-lélekkel végez. Sok idős emberrel tartja a kapcsolatot, szívesen szervez programokat és aktívan részt vesz azokon.
