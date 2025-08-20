Kiderült, ki lett Nyíregyháza díszpolgára! Megemlékeztek az államalapításról a vármegyeszékhelyen is (galériával)

Különleges nap ez a mai – kezdte a Váci Mihály Kulturális Központban megtartott, augusztus 20-ai ünnepi beszédét dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Kiemelte, ma nem a hétköznapi rohanáson van a hangsúly, hanem az ünneplésen, hiszen az államalapítás mellett ilyenkor emlékezünk meg az új kenyérről, és aratjuk le a munka gyümölcsét.

Dr. Kovács Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet

Fotó: Sipeki Péter

Dr. Kovács Ferenc szerint egységeben él az erő

Ma kicsit magunkat is ünnepeljük. Ez a város tudja, mit jelent együtt, közösen dolgozni. Valljuk, hogy egységben az erő, legyen szó kultúráról, gazdaságról, oktatásról

- fogalmazott Nyíregyháza polgármestere.

Hozzátette, azon dolgoznak, hogy továbbra is élhető és szerethető maradjon a város, így továbbra is prioritás marad az ipari park és a kulturális negyed fejlesztése, illetve a fiatalok helyben tartása

Van mire, és kikre büszkének lennünk

- utalt vármegyei űrhajósaink, Farkas Bertalan és Kapu Tibor állami kitüntetésére a polgármester.

A városvezető szerint a jövő nem önmagától épül, de együtt képesek vagyunk bármire. Ünnepi beszédében kiemelte: továbbra is azon dolgozik majd a városvezetés, hogy Nyíregyháza megmaradjon a mostani fejlődési pályán.

Szent István is hosszú távon gondolkodott, mi is így teszünk

- zárta beszédét dr. Kovács Ferenc.

A nyíregyházi polgármester ünnepi beszéde után a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret. Ezt követően adták át az Inczédy György Életmű-díjakat, illetve kiderült, ki lett az idén Nyíregyháza díszpolgára.