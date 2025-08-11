Lezárták az egyik utcát augusztus végéig, ne megszokásból közlekedjenek!

Nyírbátorban a Hunyadi utca egy szakasza a csapadékvíz-elvezető rendszer építése miatt le van zárva. Senki ne megszokásból vezessen, új KRESZ-táblákat is kihelyeztek.

KRESZ tábla jelzi a megváltozott szabályt az utcában

Megváltozott a KRESZ az utcában

Mivel a Hunyadi utca lezárása miatt a közlekedők előszeretettel választják a Sport utcát, ezért az úttesten parkoló autók több kellemetlenséget okoznak a megnövekedett forgalom miatt ezen a szakaszon. A város közösségi oldalán hívják fel a figyelmet arra, hogy a Sport utcán megállni TILOS táblát helyeztek ki, melynek szabályait mindenkinek be kell tartani. Ez a Sport utcai korlátozás mindaddig marad érvényben, míg a Hunyadi utcán a beruházás be nem fejezik, ami augusztus végére várható. Ebben az utcában a TILOS-ban parkolásra a közterület-felügyelet is fokozott figyelmet fordít a közeljövőben. Nyírbátorban felhívják arra is a figyelmet, hogy a sportpályával szemben néhány éve kialakítottak egy parkolót, amit mindenki használhat, ahelyett, hogy az út szélén állnának meg.