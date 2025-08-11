1 órája
Lezárták az egyik utcát augusztus végéig, ne megszokásból közlekedjenek!
A csapadékvíz-elvezető rendszer építése okoz fennakadást. Fokozott figyelemmel kell közlekedni, mert új KRESZ-táblákat is kihelyeztek.
Nyírbátorban a Hunyadi utca egy szakasza a csapadékvíz-elvezető rendszer építése miatt le van zárva. Senki ne megszokásból vezessen, új KRESZ-táblákat is kihelyeztek.
Megváltozott a KRESZ az utcában
Mivel a Hunyadi utca lezárása miatt a közlekedők előszeretettel választják a Sport utcát, ezért az úttesten parkoló autók több kellemetlenséget okoznak a megnövekedett forgalom miatt ezen a szakaszon. A város közösségi oldalán hívják fel a figyelmet arra, hogy a Sport utcán megállni TILOS táblát helyeztek ki, melynek szabályait mindenkinek be kell tartani. Ez a Sport utcai korlátozás mindaddig marad érvényben, míg a Hunyadi utcán a beruházás be nem fejezik, ami augusztus végére várható. Ebben az utcában a TILOS-ban parkolásra a közterület-felügyelet is fokozott figyelmet fordít a közeljövőben. Nyírbátorban felhívják arra is a figyelmet, hogy a sportpályával szemben néhány éve kialakítottak egy parkolót, amit mindenki használhat, ahelyett, hogy az út szélén állnának meg.
Új helyre költözött az orvosi ügyelet, nem is akármilyen épületbe!
Hatalmas tűz! Teljes terjedelmében lángolt egy háromszintes épület a szabolcsi településen (frissítve)
Elfogták azt a sofőrt, aki elmenekült a nyírpazonyi baleset helyszínéről! Hihetetlen, hogy miért hagyta cserben a sérültet!