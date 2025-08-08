Garantált a mozgás, a mosoly és az élmény!

Ajánljuk még:

Mint ahogy az már megírtuk, ez több mint siker: az Abigél meghódította a nyíregyházi közönséget.

Nyáron is csúcsra jár a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, divatos szóval valóságos előadáscunamival szembesülhetnek a nézők. Ennyi darab és egyéb rendezvény még soha nem volt a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, amely egy mediterrán csodasziget a szökőkúttal, a rózsákkal és a kamarazenével, a nézőtér és a színpad pedig a Margitszigeti Szabadtéri Színpaddal vetekedik. Mindehhez társulnak még rendezvények a Bencs Villában, a Szindbád szabadtéri pódiumszínpadon, és még csak jóval ezután, augusztus 22-én indul a VIDOR Fesztivál. Kiváló produkciók követik egymást, nemrégiben az Abigél aratott nagy sikert.

