Öko Tour

41 perce

Garantált a mozgás, a mosoly és az élmény!

Javában készülődik a Rolling Kids csapat a Jósavárosi Napokra. Különleges pedálos járműveket próbálhatnak ki az érdeklődők.

Különleges pedálos járműveket próbálhatnak ki az érdeklődők a Jósavárosi Napokon

Fotó: Sipeki Péter

A Határtalan Segitség Alapitvany, Rolling Kids csapata Mester János közreműködésével javában készül a közelgő Öko Tour Nyíregyházi és vidéki állomásaira, valamint a rendkívül népszerű Jósavárosi Napokra. A rendezvényeken különleges, nem szokványos pedálos járműveket próbálhatnak ki a gyerekek, családok, érdeklődők.

Fotók: Sipeki Péter

Mint ahogy az már megírtuk, ez több mint siker: az Abigél meghódította a nyíregyházi közönséget. 
Nyáron is csúcsra jár a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, divatos szóval valóságos előadáscunamival szembesülhetnek a nézők. Ennyi darab és egyéb rendezvény még soha nem volt a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, amely egy mediterrán csodasziget a szökőkúttal, a rózsákkal és a kamarazenével, a nézőtér és a színpad pedig a Margitszigeti Szabadtéri Színpaddal vetekedik. Mindehhez társulnak még rendezvények a Bencs Villában, a Szindbád szabadtéri pódiumszínpadon, és még csak jóval ezután, augusztus 22-én indul a VIDOR Fesztivál. Kiváló produkciók követik egymást, nemrégiben az Abigél aratott nagy sikert. 

A témáról bővebben az alábbi linken olvashat.

 

Három autó ütközött össze csütörtökön délután. A hármas karambol Nyíregyházán, az Orosi út bevezető szakaszán történ.

Szabolcs-Szatmár-Beregben tavaly 21 ezer esetben bírságoltak meg autósokat azért, mert túllépték a megengedett sebességet

A gyorshajtás miatt kiszabott bírság mintegy ötödét – közel 260 millió forintot – azonban nem fizették be a vétkesek. A gyorshajtás az egyik fő baleseti ok hazánkban, ezért a mobil és a fix traffipaxok is folyamatosan ellenőrzik a járművek sebességét. A rendőrség tavaly több mint 800 ezer esetben szabott ki bírságot, ám 153 ezren „elfelejtették” befizetni a csekket.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

