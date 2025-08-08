41 perce
Garantált a mozgás, a mosoly és az élmény!
Javában készülődik a Rolling Kids csapat a Jósavárosi Napokra. Különleges pedálos járműveket próbálhatnak ki az érdeklődők.
Különleges pedálos járműveket próbálhatnak ki az érdeklődők a Jósavárosi Napokon
Fotó: Sipeki Péter
A Határtalan Segitség Alapitvany, Rolling Kids csapata Mester János közreműködésével javában készül a közelgő Öko Tour Nyíregyházi és vidéki állomásaira, valamint a rendkívül népszerű Jósavárosi Napokra. A rendezvényeken különleges, nem szokványos pedálos járműveket próbálhatnak ki a gyerekek, családok, érdeklődők.
Garantált a mozgás, a mosoly és az élmény!Fotók: Sipeki Péter
